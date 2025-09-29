Prima pagină » Știri externe » FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

29 sept. 2025, 15:46, Știri externe
FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu un moment decisiv în noua sa funcție, încercând să evite o eventuală moțiune de cenzură din partea opoziției și să contureze viitoarele strategii ale Guvernului.

Lecornu va trebui să facă, săptămâna acesta, o schiță a bugetului, să se confrunte cu o eventuală mobilizare socială, să monitorizeze reînnoirea structurilor de conducere ale Adunării Naționale și să-și formeze noul Guvern.

Premierul se va întâlni, luni, cu liderii tuturor partidelor. Joi, acesta se va confrunta cu a treia zi de mobilizare populară și sindicală, după cele din 10 și 18 septembrie. De asemenea, Lecornu va organiza noi consultări politice, joi și vineri.

Odată cu deschiderea sesiunii ordinare a Adunării Naționale, miercuri, se așteaptă ca Lecornu să-și anunțe Guvernul.

Sébastien Lecornu se confruntă și cu o încercare de a finaliza un proiect pentru bugetul anului 2026. Direcțiile generale au fost deja trimise Consiliului de Stat. Un proiect complet este așteptat „în jurul datei de 1 octombrie”. Anterior, noul premier a făcut câteva anunțuri vagi, precum reducerea unor cheltuieli ale statului, conform cotidianului 20 Minutes.

Lecornu încearcă să adopte unele politici reformatoare

Noul premier a adoptat o politică reformatoare pentru a depăși criza politică. Sébastien Lecornu a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025. Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient.

Partidul Franța Nesupusă (LFI) a cerut celorlalte formațiuni de stânga din Adunarea Națională să semneze o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, care va fi depusă la „deschiderea sesiunii parlamentare” pe 1 octombrie.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Sébastien Lecornu recunoaște că este „cel mai slab premier al celei de-a V-a REPUBLICI”/ „Nu voi reuși fără voi. Parlamentul ne așteaptă”

Un partid de opoziție din FRANȚA intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru „la deschiderea sesiunii parlamentare”

Citește și

EXTERNE Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
17:10
Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
EXTERNE Sébastien Lecornu, acuzat că are diplomă falsă. Cum se apără ”cel mai slab premier din istoria celei de-a cincea Republici”
17:03
Sébastien Lecornu, acuzat că are diplomă falsă. Cum se apără ”cel mai slab premier din istoria celei de-a cincea Republici”
EXTERNE Agenția Europeană de Mediu AVERTIZEAZĂ că schimbările climatice și poluarea amenință resursele Europei
16:41
Agenția Europeană de Mediu AVERTIZEAZĂ că schimbările climatice și poluarea amenință resursele Europei
EXTERNE Rusia avertizează SUA asupra RISCURILOR oferirii de rachete Tomahawk Ucrainei /„Vom stabili reacția”
16:31
Rusia avertizează SUA asupra RISCURILOR oferirii de rachete Tomahawk Ucrainei /„Vom stabili reacția”
EXTERNE Măsuri după incidentele repetate cu drone în Europa. Suedia va trimite sisteme anti-dronă în Danemarca pentru summit-urile europene
16:26
Măsuri după incidentele repetate cu drone în Europa. Suedia va trimite sisteme anti-dronă în Danemarca pentru summit-urile europene
POLITICĂ Nicușor Dan merge la primul său summit al Comunității Politice Europene. Președintele participă și la reuniunea informală a liderilor UE, la Copenhaga
15:58
Nicușor Dan merge la primul său summit al Comunității Politice Europene. Președintele participă și la reuniunea informală a liderilor UE, la Copenhaga
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O vedetă OnlyFans cu o avere de 45 de milioane $ a anunțat că divorțează și asta a declanșat un scandal uriaș
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Încă un bebeluș a murit după ce a fost transferat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, la „Grigore Alexandrescu”. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie ca ceilalți 6
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Evz.ro
Când va fi înmormântată Ioana Popescu. Urmează să fie depusă la capelă
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Femeile și lupta cu discriminarea din sistemul medical: Cum să-ți faci vocea auzită