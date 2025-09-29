FRANȚA se confruntă cu un moment crucial/ Premierul elaborează noile strategii pentru a soluționa criza politică

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu un moment decisiv în noua sa funcție, încercând să evite o eventuală moțiune de cenzură din partea opoziției și să contureze viitoarele strategii ale Guvernului.

Lecornu va trebui să facă, săptămâna acesta, o schiță a bugetului, să se confrunte cu o eventuală mobilizare socială, să monitorizeze reînnoirea structurilor de conducere ale Adunării Naționale și să-și formeze noul Guvern.

Premierul se va întâlni, luni, cu liderii tuturor partidelor. Joi, acesta se va confrunta cu a treia zi de mobilizare populară și sindicală, după cele din 10 și 18 septembrie. De asemenea, Lecornu va organiza noi consultări politice, joi și vineri.

Odată cu deschiderea sesiunii ordinare a Adunării Naționale, miercuri, se așteaptă ca Lecornu să-și anunțe Guvernul.

Sébastien Lecornu se confruntă și cu o încercare de a finaliza un proiect pentru bugetul anului 2026. Direcțiile generale au fost deja trimise Consiliului de Stat. Un proiect complet este așteptat „în jurul datei de 1 octombrie”. Anterior, noul premier a făcut câteva anunțuri vagi, precum reducerea unor cheltuieli ale statului, conform cotidianului 20 Minutes.

Lecornu încearcă să adopte unele politici reformatoare

Noul premier a adoptat o politică reformatoare pentru a depăși criza politică. Sébastien Lecornu a anunțat, miercuri, suspendarea oricăror cheltuieli în domeniul comunicării, până la sfârșitul anului 2025. Această măsură de restricționare a bugetului este prima intervenție din propunerile Misiunii pentru un Stat Eficient.

Partidul Franța Nesupusă (LFI) a cerut celorlalte formațiuni de stânga din Adunarea Națională să semneze o moțiune de cenzură împotriva noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, care va fi depusă la „deschiderea sesiunii parlamentare” pe 1 octombrie.

