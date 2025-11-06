FIFA vrea să acorde propriul „Premiu pentru Pace”. Este Trump cel vizat?

La tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, FIFA vrea să acorde, pentru prima dată, propriul Premiu pentru Pace, într-o ceremonie care va avea loc la Washington. „Premiul FIFA pentru Pace – Fotbalul unește lumea” va fi acordat pe 5 decembrie la Washington, în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statle Unite, Canada și Mexic.

„Într-o lume din ce în ce mai turbulentă și divizată, este de o importanță fundamentală să recunoaștem contribuția remarcabilă a celor care depun eforturi mari pentru a pune capăt conflictelor și a uni oamenii într-un spirit de pace”, a declarat Gianni Infantino, președintele FIFA.