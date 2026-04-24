Prima pagină » Știri externe » Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității

Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității

Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
Galerie Foto 2

Judecătorii Curții Penale Internaționale au validat acuzațiile de crime împotriva umanității formulate împotriva fostului președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, într-un dosar legat de campania antidrog. Decizia permite continuarea procedurilor judiciare într-un caz cu impact internațional major, potrivit AP.

Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională

Judecătorii Curții Penale Internaționale au stabilit că există „motive întemeiate” pentru a continua procesul împotriva lui Rodrigo Duterte. Hotărârea reprezintă validarea acuzațiilor formulate de procurori și deschide oficial drumul către judecarea pe fond a cazului.

Potrivit procurorilor, începând din 2011 ar fi fost aplicată o politică de eliminare a suspecților de infracțiuni, inițiată în Davao și continuată la nivel național în timpul mandatului prezidențial (2016-2022).

Președintele Donadl Trump toastează cu președintele filipinez Rodrigo Duterte de atunci, la Summitul ASEAN de pe 12 noiembrie 2017, de la Manila

Președintele Donadl Trump toastează cu președintele filipinez Rodrigo Duterte de atunci, la Summitul ASEAN de pe 12 noiembrie 2017, de la Manila

Anchetatorii susțin că poliția și grupuri paramilitare ar fi fost implicate în execuții extrajudiciare, în unele cazuri fiind indicate recompense sau beneficii pentru implicare.

Mii de victime, iar Rodrigo Duterte pledează nevinovat

Potrivit autorităților filipineze, numărul persoanelor ucise în campania antidrog este de peste 6.000 de decese, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului estimează până la 30.000.

Rodrigo Duterte neagă acuzațiile și susține că este nevinovat. Apărarea sa, condusă de avocatul Nick Kaufman, contestă temeinicia probelor și afirmă că acestea se bazează pe declarații neverificate.

Fostul președinte a fost arestat în Filipine și transferat la Haga anul trecut. El nu a participat la audieri, renunțând la dreptul de a fi prezent în proces.

Judecătorii au stabilit ulterior că este apt pentru judecată, după o evaluare medicală. Data începerii procesului nu a fost stabilită.

Un dosar cu impact asupra justiției internaționale

Decizia a fost salutată de familiile victimelor și de organizațiile pentru drepturile omului, care o consideră un pas spre responsabilizarea celor implicați. Rudele celor uciși în timpul campaniei antidrog au declarat că procesul reprezintă un pas important către aflarea adevărului și obținerea dreptății.

Mai multe organizații internaționale au subliniat că dosarul transmite un semnal privind răspunderea liderilor politici pentru încălcări grave ale drepturilor fundamentale.

Ancheta CPI a început în 2018. Filipine s-au retras ulterior din jurisdicția instanței, însă judecătorii au respins argumentele privind lipsa de competență.

Cazul Duterte este considerat unul dintre cele mai importante procese internaționale recente privind crimele împotriva umanității și responsabilitatea liderilor de stat.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
12:11
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
CONTROVERSĂ Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran
11:47
Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran
FLASH NEWS Armistițiu prelungit între Israel-Liban, după negocierile de la Casa Albă. Trump caută „pacea veșnică” cu Iranul: „Nu mă grăbiți”
11:41
Armistițiu prelungit între Israel-Liban, după negocierile de la Casa Albă. Trump caută „pacea veșnică” cu Iranul: „Nu mă grăbiți”
FLASH NEWS Cutremur la Microsoft. Gigantul tech anunță primul program de „plecări voluntare” din istoria companiei. Mii de angajați sunt vizați de concedieri
11:06
Cutremur la Microsoft. Gigantul tech anunță primul program de „plecări voluntare” din istoria companiei. Mii de angajați sunt vizați de concedieri
CONTROVERSĂ Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
10:17
Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Iată tot ce poate spune accentul despre tine!
ECONOMIE INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
12:35
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
12:32
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
12:09
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
FLASH NEWS Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul
12:01
Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul

Cele mai noi

Trimite acest link pe