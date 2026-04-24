Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității

Judecătorii Curții Penale Internaționale au validat acuzațiile de crime împotriva umanității formulate împotriva fostului președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, într-un dosar legat de campania antidrog. Decizia permite continuarea procedurilor judiciare într-un caz cu impact internațional major, potrivit AP.

Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională

Judecătorii Curții Penale Internaționale au stabilit că există „motive întemeiate” pentru a continua procesul împotriva lui Rodrigo Duterte. Hotărârea reprezintă validarea acuzațiilor formulate de procurori și deschide oficial drumul către judecarea pe fond a cazului.

Potrivit procurorilor, începând din 2011 ar fi fost aplicată o politică de eliminare a suspecților de infracțiuni, inițiată în Davao și continuată la nivel național în timpul mandatului prezidențial (2016-2022).

Anchetatorii susțin că poliția și grupuri paramilitare ar fi fost implicate în execuții extrajudiciare, în unele cazuri fiind indicate recompense sau beneficii pentru implicare.

Mii de victime, iar Rodrigo Duterte pledează nevinovat

Potrivit autorităților filipineze, numărul persoanelor ucise în campania antidrog este de peste 6.000 de decese, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului estimează până la 30.000.

Rodrigo Duterte neagă acuzațiile și susține că este nevinovat. Apărarea sa, condusă de avocatul Nick Kaufman, contestă temeinicia probelor și afirmă că acestea se bazează pe declarații neverificate.

Fostul președinte a fost arestat în Filipine și transferat la Haga anul trecut. El nu a participat la audieri, renunțând la dreptul de a fi prezent în proces.

Judecătorii au stabilit ulterior că este apt pentru judecată, după o evaluare medicală. Data începerii procesului nu a fost stabilită.

Un dosar cu impact asupra justiției internaționale

Decizia a fost salutată de familiile victimelor și de organizațiile pentru drepturile omului, care o consideră un pas spre responsabilizarea celor implicați. Rudele celor uciși în timpul campaniei antidrog au declarat că procesul reprezintă un pas important către aflarea adevărului și obținerea dreptății.

Mai multe organizații internaționale au subliniat că dosarul transmite un semnal privind răspunderea liderilor politici pentru încălcări grave ale drepturilor fundamentale.

Ancheta CPI a început în 2018. Filipine s-au retras ulterior din jurisdicția instanței, însă judecătorii au respins argumentele privind lipsa de competență.

Cazul Duterte este considerat unul dintre cele mai importante procese internaționale recente privind crimele împotriva umanității și responsabilitatea liderilor de stat.

Recomandarea autorului: