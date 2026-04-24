„Premierul Ilie Bolojan este pregătit să preia interimatul la Ministerul Energiei. Oficialul s-a prezentat deja la sediul ministerului condus până ieri de PSD. Deși Bogdan Ivan și-a dat demisia din funcția de ministru al Energiei, este încă în funcție până când președintele Nicușor Dan va lua act de decizie.

Șeful Executivului a ajuns în jurul orei 9:40 la Ministerul Energiei și, după aproximativ 1 oră și 50 de minute, acesta a părăsit instituția. Bolojan nu a stat de vorbă cu jurnaliștii prezenți la fața locului și le-a transmis doar că le va oferi un comunicat de presă.

„Mulțumesc foarte mult. Voi trimite un comunicat de presă.”, a spus premierul României.

Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei

Ilie Bolojan a anunțat, joi, că va prelua portofoliul Energiei, după ce Bogdan Ivan și-a dat demisia din funcția de ministru al Energiei. Decizia premierului vine după ce miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvernul pe care îl conduce, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru șeful Executivului.

În cadrul unei conferințe de presă, Bolojan a anunțat că printre prioritățile sale principale se numără creșterea producției de energie, eliminarea blocajelor din rețele și adoptarea unor măsuri care să ducă la scăderea prețurilor pentru consumatori.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANR, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm și în felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a declarat Ilie Bolojan.

