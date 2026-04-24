Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul

Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

„Premierul Ilie Bolojan este pregătit să preia interimatul la Ministerul Energiei. Oficialul s-a prezentat deja la sediul ministerului condus până ieri de PSD. Deși Bogdan Ivan și-a dat demisia din funcția de ministru al Energiei, este încă în funcție până când președintele Nicușor Dan va lua act de decizie.

Șeful Executivului a ajuns în jurul orei 9:40 la Ministerul Energiei și, după aproximativ 1 oră și 50 de minute, acesta a părăsit instituția. Bolojan nu a stat de vorbă cu jurnaliștii prezenți la fața locului și le-a transmis doar că le va oferi un comunicat de presă.

Urmează zile decisive pentru premierul Ilie Bolojan / Foto – Mediafax

„Mulțumesc foarte mult. Voi trimite un comunicat de presă.”, a spus premierul României. 

Bolojan a anunțat că preia interimar Ministerul Energiei

Ilie Bolojan a anunțat, joi, că va prelua portofoliul Energiei, după ce Bogdan Ivan și-a dat demisia din funcția de ministru al Energiei. Decizia premierului vine după ce miniștrii PSD și-au dat demisia din Guvernul pe care îl conduce, după ce social-democrații au votat luni seara retragerea sprijinului politic pentru șeful Executivului.

În cadrul unei conferințe de presă, Bolojan a anunțat că printre prioritățile sale principale se numără creșterea producției de energie, eliminarea blocajelor din rețele și adoptarea unor măsuri care să ducă la scăderea prețurilor pentru consumatori.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANR, care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relaționăm și în felul acesta, cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a declarat Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire"
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
Victor Negrescu atrage atenția asupra riscurilor economice pentru România în lipsa unui buget european solid
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, atrage atenţia vicepremierului Oana Gheorghiu că nu îşi cunoaşte fişa postului
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
Criza petrolului. România riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică. Avertisment dur al analiștilor financiari
Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească" aliații care nu l-au ajutat în Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe