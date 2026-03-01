Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu

Iranul a raportat că forțele armate iraniene au lovit unul dintre cele două portavioane SUA staționate în regiunea Orientului Mijlociu.

Biroul de presă al Gardienilor a raportat că portavionul USS Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice.

Sâmbătă seară, pe X a fost distribuită o informație neverificată despre dispariția de pe radar a celor două portavioane ale SUA.

Politicianul englez Jim Ferguson a spus ieri:

„Portavionul USS Gerald Ford a devenit invizibil: unul dintre cele mai puternice vase a dispărut de pe radar. Când portavioanele devin invizibile, înseamnă un singur lucru: Modul Operațional. Un portavion alimentat nuclear nu trebuie să-și dezvăluie poziția. Se poate duce oriunde și oricând unde alege, cu o forță considerabilă la bord. Cel mai puternic vas se pregătește”, a spus acesta.

@TheAsymmetricalMind și mulți alți internauți au presupus că cel mai avansat portavion din lume ar fi fost lovit de rachete hipersonice anti-navă.

Șeful Pentagonului spune că operațiunea a fost un succes, cu 0 pierderi

Între timp, în SUA, FBI și forțele de ordine sunt în alertă maximă de teama amenințării teroriste. Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a declarat că Iranul suferă „consecințele” refuzului de a încheia un acord cu SUA pe tema programului nuclear iranian. „Regimul iranian a avut șansa sa, și totuși, a refuzat să facă o înțelegere – acum, ei suportă consecințele”, a scris șeful Pentagonului pe X, aflat în prezent la Mar-a-Lago, alături de președintele american Donald Trump. „Așa cum a spus președintele Trump de-a lungul vieții sale, Iranul nu va produce niciodată arme atomice. SUA nu au pornit acest război, dar îl vor duce la capăt. Dacă ucizi sau ameninți americanii oriunde în lume – așa cum a făcut Iranul – vă vom vâna și vă vom ucide”, a adăugat Hegseth. Pete Hegseth a repostat și comunicatul Comandamentului Central al SUA privind știrile false distribuite pe rețelele de socializare despre operațiunile militare de sâmbătă. Șeful Pentagonului a spus că Trump a condus Operațiunea Epic Fury, cea mai letală, mai complexă și mai precisă operațiune aeriană din istorie. „Regimul iranian susține că a ucis 50 de soldați americani. FALS. Nu au fost raportate pierderi ale armatei SUA. Regimul iranian susține că nave americane au fost lovite de rachete. FALS. Niciun vas american nu a fost lovit. Toată Armada este pe deplin operațională. Regimul iranian susține că a produs multiple distrugeri SEVERE asupra bazelor americane. FALS. Distrugerile asupra instalațiilor SUA au fost minime și nu au afectat operațiunile militare”, a comunicat CENTCOM.

