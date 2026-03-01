Iranienii susțin că au lovit unul dintre portavioanele americane din Orientul Mijlociu

Între timp, în SUA, FBI și forțele de ordine sunt în alertă maximă de teama amenințării teroriste. Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a declarat că Iranul suferă „consecințele” refuzului de a încheia un acord cu SUA pe tema programului nuclear iranian.
„Regimul iranian a avut șansa sa, și totuși, a refuzat să facă o înțelegere – acum, ei suportă consecințele”, a scris șeful Pentagonului pe X, aflat în prezent la Mar-a-Lago, alături de președintele american Donald Trump.
„Așa cum a spus președintele Trump de-a lungul vieții sale, Iranul nu va produce niciodată arme atomice. SUA nu au pornit acest război, dar îl vor duce la capăt. Dacă ucizi sau ameninți americanii oriunde în lume – așa cum a făcut Iranul – vă vom vâna și vă vom ucide”, a adăugat Hegseth.
Pete Hegseth a repostat și comunicatul Comandamentului Central al SUA privind știrile false distribuite pe rețelele de socializare despre operațiunile militare de sâmbătă.
Șeful Pentagonului a spus că Trump a condus Operațiunea Epic Fury, cea mai letală, mai complexă și mai precisă operațiune aeriană din istorie.
„Regimul iranian susține că a ucis 50 de soldați americani. FALS. Nu au fost raportate pierderi ale armatei SUA.
Regimul iranian susține că nave americane au fost lovite de rachete. FALS. Niciun vas american nu a fost lovit. Toată Armada este pe deplin operațională.
Regimul iranian susține că a produs multiple distrugeri SEVERE asupra bazelor americane. FALS. Distrugerile asupra instalațiilor SUA au fost minime și nu au afectat operațiunile militare”, a comunicat CENTCOM.