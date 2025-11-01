Forțele militare speciale ucrainene au debarcat cu elicopterul în orașul ucrainean Pokrovsk aflat sub ocupație rusă. Militarii ucraineni au fost trimiși de Kiev pentru a opri avansul trupelor ruse mai departe în acest oraș.

Forțele ruse au fost trimise de îndată, a raportat Ministerul rus al Apărării. Militarii ucraineni ar fi fost „nimiciți” după ce forțele ruse le-au venit în întâmpinare, mai transmite ministerul.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Ucraina ar fi debarcat forțe speciale pentru a lupta în zonele asediate ale orașului estic Pokrovsk la începutul acestei săptămâni, exact când Rusia a declarat că a înconjurat forțele Kievului din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene.

Capturarea Pokrovskului de către Rusia, un important nod rutier și feroviar, ar putea permite noi avansuri în regiunea estică Donețk, pe care Rusia își propune să o ocupe complet.

Forțele speciale ucrainene au aterizat cu un elicopter Black Hawk acum câteva zile în cadrul operațiunii, care a fost complicată de activitatea dronelor rusești, a declarat o sursă din cadrul Corpului 7 de Intervenție Rapidă.

Încă se duc „lupte grele” în Donbas

Kremlinul intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați.

„Operațiunea demonstrează cum Ucraina se luptă să stabilizeze orașul important din punct de vedere strategic, după ce numeroase trupe rusești i-au încălcat apărarea în această lună”, notează Reuters.

„Serviciile militare ucrainene desfășoară o contraofensivă îndrăzneață în apropiere de Pokrovsk pentru a debloca linii logistice cheie”.

Zalujnîi a criticat operațiunea

Fostul comandant-șef ucrainean Valeri Zalujnîi a criticat operațiunea din Pokrovsk. El susține că motivul pentru care operațiunea a eșuat a constat în neconcordanța dintre planuri și posibilitățile reale: unitățile epuizate acționau fără rezervele necesare și fără sprijin logistic.

Legătura între statele majore era fragmentară, iar declarațiile publice despre „stabilizare” nu reflectau situația reală. Zalujnîi a subliniat că o apărare eficientă este posibilă doar cu aprovizionare suficientă și o evaluare sinceră a situației

„Retragerea nu este o înfrângere dacă duce la salvarea de vieți și face parte dintr-un plan bine gândit, nu este consecința haosului”, a declarat el.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia