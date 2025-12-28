O evaluare din decembrie 2025 a Departamentului de Război al SUA concluzionează că armata chineză se așteaptă acum la un conflict prelungit și de mare intensitate în Taiwan, mai degrabă decât la o invazie rapidă. Această schimbare reflectă concluziile trase din luptele duse de Rusia lui Putin în Ucraina. Planificarea Armatei Populare de Eliberare (PLA) este remodelată în jurul operațiunilor comune, logisticii și războiului urban.

China a tras concluzii cheie din războiul Rusia vs. Ucraina, iar strategii Beijingului le aplică acum în scenariul perfectibil al unui potențial conflict din Taiwan, potrivit unui raport din decembrie 2025 al Departamentului de Război al SUA.

Armata Populară de Eliberare (PLA) campanii prelungite După analizarea eșecurilor Rusiei în logistică, operațiuni comune și luptă urbană,a trecut de la așteptarea unei invazii rapide la pregătirea unei, de mare intensitate, axată pe logistică susținută, integrarea forțelor comune și războiul informațional.

Army Recognition invazie chineză evaluează că o probabilăar începe cu atacuri cibernetice și cu rachete pentru a paraliza apărarea Taiwanului, urmate de atacuri amfibii și aeriene și s-ar încheia cu lupte urbane intense pentru a cuceri centrele populate cheie.

Taiwanul, piatră de temelie strategică în Pacificul de Vest

Conducerea Beijingului consideră Taiwanul nu doar ca pe o provincie separatistă, ci ca pe o „lucrare” neterminată a „reîntineririi naționale” a Chinei și un element central al legitimității PCC.

Beijingul – mai notează Army Recognition – vede independența de facto a Taiwanului ca pe un simbol al slăbiciunii naționale și al interferenței străine, dar și ca pe o amenințare la adresa discursului intern al Partidului Comunist Chinez. Iar această „problemă” trebuie rezolvată.

Totul stârnește un sentiment de urgență în cadrul Armatei Populare de Eliberare (PLA) și nevoia de a dezvolta opțiuni credibile de luptă, capabile să asigure controlul asupra insulei dacă eforturile politice eșuează.

„Din punct de vedere militar, Taiwanul este o piatră de temelie strategică în Pacificul de Vest. Poziția sa în cadrul primului lanț de insule îi conferă o importanță extraordinară în controlul accesului la Mările Chinei de Est și de Sud. Dacă Beijingul ar cuceri Taiwanul, Marina PLA (PLAN) și Forța de Rachete PLA (PLARF) ar putea disloca influența SUA mai adânc în Pacific și ar amenința liniile maritime critice de comunicare care leagă America de Nord de Asia de Sud-Est”, avertizează Army Recognition.

Aerodromurile, porturile și infrastructura submarină a Taiwanului ar deveni platforme avansate pentru rețelele anti-acces și de interzicere a zonei (A2/AD) ale Chinei, îngustând marja tactică pentru forțele SUA și aliate de a-și proiecta puterea. Din această perspectivă militară, insula nu are doar o valoare simbolică, ci este un teren-pivot care ar putea remodela echilibrele regionale.

„O operațiune din Taiwan va necesita o coordonare comună covârșitoare”

Din punct de vedere tactic, cucerirea Taiwanului ar necesita depășirea unei posturi defensive puternic fortificate, a unei geografii dificile și a unui sistem de apărare sofisticat din punct de vedere tehnologic.

Taiwanul posedă sisteme avansate de apărare aeriană (inclusiv Patriot PAC-3 și sisteme indigene), o flotă de avioane de vânătoare modernizată și unități marine și de operațiuni speciale bine antrenate, capabile de apărare mobilă și desfășurare de rachete antinavă.

Orice asalt amfibiu ar trebui să traverseze aproximativ 160 de kilometri de mare deschisă sub supravegherea sateliților și senzorilor SUA și ai aliaților, să suprime sistemele anti-acces ale Taiwanului și să securize porturile cheie și zonele de aterizare sub foc. Ar fi o operațiune complexă și cu risc ridicat.

China a învățat lecții tactice cheie din războiul din Ucraina. Eșecurile Rusiei în asigurarea superiorității aeriene, subestimarea rezistenței și dificultățile logistice în războiul urban au arătat clar Beijingului că o operațiune din Taiwan va necesita o coordonare comună covârșitoare.

Armata Populară de Eliberare (PLA) își accelerează capacitatea de a desfășura operațiuni amfibii complexe , susținute de forțe aeriene, cibernetice, spațiale și de război electronic.

Unitățile tactice sunt antrenate să opereze autonom în medii complicate, utilizând drone, muniții de rezervă și comunicații prin satelit consolidate pentru a menține ritmul operațional.

Războiul urban ar domina probabil fazele ulterioare ale oricărei campanii. Unitățile de infanterie mecanizată ale Armatei Populare de Externe (PLA) sunt din ce în ce mai antrenate pentru lupte urbane dense, desprinzând lecții din bătăliile costisitoare purtate de Rusia în orașele ucrainene.

Exerciții ample au simulat lupte bloc cu bloc, recunoaștere integrată cu drone și fuziune de date în timp real pentru sprijin aerian apropiat. Aceste schimbări semnalează o schimbare doctrinară către campanii complexe, se mai arată în analiza Army Recognition.

Taipei are aproximativ 170.000 de militari activi și aproximativ 1,5 milioane de rezerviști

Capacitatea actuală de transport maritim a Chinei ar putea susține doar debarcări inițiale de 30.000 până la 40.000 de soldați și aproximativ 1.000 de vehicule, ceea ce este mult sub ceea ce ar fi necesar pentru o victorie rapidă și decisivă.

Armata Populară de Eliberare (PLA) folosește din ce în ce mai mult nave și barje civile roll-on/roll-off (RoRo ) cu dublă utilizare pentru a spori capacitatea de transport, dar aceste mijloace sunt mai lente și mai vulnerabile în mediile disputate.

Forțele armate ale Taiwanului, deși mai mici ca efectiv total, sunt bine antrenate, extrem de motivate și profund integrate în strategii defensive care prioritizează negarea și uzura efectivelor.

Taipei are aproximativ 170.000 de militari activi și aproximativ 1,5 milioane de rezerviști.

De asemenea, întreține sisteme aeriene avansate, inclusiv F-16V și avioane de vânătoare indigene, împreună cu o structură asimetrică a forțelor, cu lansatoare mobile de rachete de coastă, mine marine, ambarcațiuni de atac rapid și unități marine dispersate, concepute pentru a bloca și fragmenta orice tentativă de debarcare.

Această profunzime defensivă complică orice calendar al PLA, iar luptele prelungite cresc probabilitatea intervenției SUA și a aliaților.

China învață și se adaptează rapid

În ciuda cooperării tot mai intense dintre China și Rusia, Departamentul de Război al SUA subliniază că o alianță formală în apărare rămâne puțin probabilă.

Persistă o neîncredere profundă, mai arată Army Recognition, în special în domenii precum transferul de tehnologie și concurența din Asia Centrală.

Decizia Chinei de a evita furnizarea de ajutor militar letal Rusiei este considerată o mișcare calculată pentru a menține accesul la piețele globale și a evita sancțiunile occidentale, beneficiind în același timp de experiența Rusiei pe câmpul de luptă.

China nu se limitează doar la a observa războiul din Ucraina. Învață din acest război, se adaptează rapid și își transformă postura de forță în pregătirea unui conflict potențial prelungit și de mare intensitate privind Taiwanul.

Raportul din decembrie 2025 al Departamentului de Război al SUA confirmă că Beijingul nu se mai așteaptă la un război scurt.

În schimb, se pregătește pentru o competiție complexă, multi-domeniu, care va testa logistica, controlul narativ, capacitatea de comandă comună și rezistența.

Dacă va veni războiul, este puțin probabil să semene cu campaniile rapide din trecut.

„Va fi un test dificil de strategie, rezistență și adaptare tehnologică, unul pentru care China se pregătește activ și intenționează să câștige”, avertizează Army Recognition.

RECOMANDAREA AUTORULUI: