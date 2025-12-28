Prima pagină » Știri externe » Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război

Ruxandra Radulescu
28 dec. 2025, 10:45, Știri externe
Premierul Canadei Mark Carney anunțat sâmbătă că țara sa va acorda Ucrainei un ajutor economic în valoare de 2,5 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a 1,8 miliarde de dolari americani.

Mark Carney a declarat, în timpul întâlnirii de la Halifax cu președintele Volodimir Zelenski, că această asistență financiară „va ajuta la deblocarea finanțării de la FMI (Fondul Monetar Internațional)”.

„Atacul asupra Kievului arată cât de important este să fim alături de Ucraina în această perioadă dificilă și să creăm condițiile pentru această pace justă și durabilă și o reconstrucție adevărată”, a adăugat Mark Carney.

La momentul anunțului nu au fost prezentate detalii despre structura exactă a pachetului de sprijin.

Zelesnki se întâlnește cu Trump la Mar a Lago duminică

Anunțul premierului  a fost făcut în timpul unei vizite scurte a lui Volodimir Zelenski în Canada, înainte de întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, de duminică.

Discuția dintre cei doi președinți va avea loc la Mar-a-Lago, în Florida, și va viza planul de pace în 20 de puncte.

Înainte de întâlnirea cu liderul american, Mark Carney și Volodimir Zelenski urmează să aibă discuții bilaterale, urmate de o convorbire telefonică mai amplă cu lideri europeni.

Sprijinul anunțat de Canada vine după decizia liderilor europeni de pe 19 decembrie, care au aprobat un împrumut fără dobândă pentru Ucraina.

Împrumutul stabilit este în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat perioadei 2026-2027.

Măsura a fost luată deoarece Ucraina risca să rămână fără resurse financiare până la jumătatea anului 2026.

