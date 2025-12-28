Țara cu peste un milion de români care renunță definitiv la pensionarea anticipată. Schimbări majore în sistemul de pensii, din 2026

O țară cu peste un milion de români renunță definitiv la pensionarea anticipată. Aceste schimbări în sistemul de pensii vor fi introduse începând cu anul 2026 și vor impacta inclusiv cetățenii români care trăiesc și muncesc acolo.

Începând cu anul 2026, vor fi introduse o serie de schimbări în sistemul de pensii din Italia. Astfel de modificări vizează, în primul rând, eliminarea pensionării anticipate, precum și creșterea vârstei de pensionare. O astfel de decizie va avea impact asupra sistemului de pensii din țără, inclusiv asupra cetățenilor români care trăiesc și muncesc acolo.

În acest sens, Italia este pregătită să introducă reguli mai stricte pentru pensionare. În planul Bugetului pentru 2026, se dorește eliminarea unor scheme („Cota 103”, „Opzione Donna”), iar ieșitul la pensie va avea alte reguli. Pensionarea anticipată se va apropia de un prag imposibil pentru majoritatea persoanelor.

Schimbări în sistemul de pensii

Schema „Opzione Donna” le oferea ocazia femeilor să iasă mai devreme la pensie, la 61 de ani. Însă, trebuiau să atingă un obiectiv, și anume să fi lucrat timp de cel puțin 35 de ani și să îndeplinească o serie de criterii. Pe listă se numără criterii precum: îngrijirea membrilor de familie cu dizabilități grave, lucrul în companii aflate în dificultate sau un grad de handicap de cel puțin 74%. Din 2026, însă, schema nu va mai fi valabilă.

Prin schema „Cota 103”, pensionarea putea avea loc la 62 de ani, având 41 de ani de contribuții. Și această schemă nu va mai fi valabilă din 2026. Schema se aplica angajaților care acceptau o reducere a pensiei în schimbul unei pensionări anticipate.

De la 1 ianuarie 2027, în schimb, va crește vârsta de pensionare în Italia. Pensia la limită de vârstă va fi la 67 ani și o lună. Pentru pensionarea anticipată, regula va fi diferită – 42 de ani și 11 luni de muncă pentru bărbați și 41 de ani și 11 luni pentru femei. Din 2028, condițiile vor fi mai stricte. Se preconizează că vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani și 3 luni. În cazul pensionării anticipate, bărbații vor avea nevoie de 43 de ani și o lună de contribuții, iar femeile vor avea nevoie de 42 de ani și o lună de contribuții.

Totuși, nu toți angajații vor fi afectați de aceste schimbări. Vor exista, în continuare, regimuri speciale și măsuri compensatorii pentru angajații care activează în domenii considerate extrem de solicitante sau periculoase, scrie Libertatea.

Sursă foto: Shutterstock