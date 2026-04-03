Prima pagină » Știri externe » Fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina, generalul Kellogg, vrea o nouă alianță militară care să includă și Kievul. „NATO se dovedește a fi lașă”

Sursă foto: Mediafax

Fostul emisar al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în rezervă Keith Kellogg, a propus crearea unei noi alianțe internaționale de apărare care ar putea include Ucraina. Oficialul militar a criticat dur NATO pentru ineficiența sa în timpul conflictului cu Iranul. În cadrul emisiunii Hannity de la Fox News, Kellogg a susținut că NATO nu a reușit să răspundă adecvat la provocările majore de securitate globală și a sugerat că SUA ar trebui să-și reconsidere structura actuală a alianței. El a sugerat că Statele Unite ar putea beneficia de parteneri defensivi diferiți.

„NATO se dovedește a fi lașă”, a spus Kellogg, adăugând: „Poate că avem nevoie de un nou NATO, de o nouă structură defensivă.”

El a menționat articolul 13 din Tratatul Atlanticului de Nord – care permite statelor membre să se retragă cu un preaviz de un an – ca o posibilă cale de urmat pentru schimbare.

Kellogg a sugerat apoi structuri alternative de alianță.

„Să redesenăm alianțele de apărare pe care le avem, poate să creăm una cu Japonia și Australia și cu unele dintre acele națiuni europene care sunt dispuse să intre în luptă, cum ar fi Germania sau Polonia. Chiar și Ucraina, care s-a dovedit a fi, de asemenea, un bun aliat.”, mai spus fostul trimis special al președintelui american.

Fosta consilieră adjunctă pentru securitate națională, Victoria Coates, a împărtășit îngrijorările lui Kellogg cu privire la această organizație, afirmând că NATO s-a dovedit a fi „irelevantă”.

„Ei nu pot face față celui mai mare război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace. Pe propriul lor continent, nu au fost capabili să facă față situației. Așadar, nu cred că avem cu adevărat nevoie de ei în Orientul Mijlociu. Ar fi fost frumos să avem sprijinul lor. Dar ceea ce a demonstrat președintele Trump este ceea ce pot face Statele Unite cu un aliat cu adevărat motivat, precum Israelul”, a spus ea.

Coates a afirmat că distrugerile provocate armatei iraniene constituie un puternic factor de descurajare pentru Rusia și China.

Fostul secretar de stat Mike Pompeo, care a ocupat anterior funcții legate de operațiunile NATO, a calificat situația alianței drept sfâșietoare.

„De zeci de ani, am fost unul dintre cei care au considerat NATO un grup de aliați extrem de important”, a declarat Pompeo.

„Dar să-i văd atât de neputincioși, incapabili să-și convingă proprii cetățeni, propria opinie publică internă, că acest lucru contează, să le explice de ce sunt mai în siguranță datorită eforturilor depuse de Statele Unite, alături de prietenii noștri din Israel, și apoi să ne sprijine în îndeplinirea acestei misiuni… Cred că va trebui să existe o regândire fundamentală a modului în care Statele Unite se asigură că știm exact cine sunt aliații noștri și pe ce ne putem baza când vine vorba de ei.”

Și secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite ar putea fi nevoite să reanalizeze dacă alianța mai servește scopului inițial.

„Va trebui să reexaminăm dacă această alianță… mai servește acel scop sau dacă a devenit acum o stradă cu sens unic, în care America se află pur și simplu în poziția de a apăra Europa, dar când avem nevoie de ajutorul aliaților noștri, aceștia ne vor refuza drepturile de staționare și ne vor refuza survolul”, a spus Rubio.

Trump amenință din nou cu ieșirea din NATO

Declarațiile oficialilor americani vin după ce Trump a declarat, miercuri, într-un interviu pentru ziarul The Telegraph, că ia în considerare retragerea Statelor Unite din alianța militară occidentală, din cauza refuzului membrilor europeni de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

„Oh, da, aș spune că [este] dincolo de orice reconsiderare. Nu m-a influențat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că este un tigru de hârtie, și Putin știe asta, apropo.”, a răspuns el.

După declarațiile lui Trump, un purtător de cuvânt a Alianței a anunțat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va vizita pe președintele american la Casa Albă, săptămâna viitoare.

