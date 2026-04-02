Șeful NATO pleacă la Washington să vorbească cu Trump, după ce președintele a amenințat cu retragerea SUA din Alianță

După ce Donald Trump a anunțat, miercuri, că se gândește „serios“ să scoată SUA din NATO, un purtător de cuvânt a Alianței anunță că secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va vizita pe președintele american la Casa Albă, săptămâna viitoare, relatează Reuters.

„Pot confirma că secretarul general va fi la Washington săptămâna viitoare pentru o vizită planificată de mult timp”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. Un oficial al Casei Albe a confirmat, de asemenea, vizita.

Nu au fost disponibile imediat alte detalii despre această călătorie.

Trump a declarat, miercuri, într-un interviu pentru ziarul The Telegraph, că ia în considerare retragerea Statelor Unite din alianța militară occidentală, din cauza refuzului membrilor europeni de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, în declarațiile făcute, miercuri, în fața aliaților invitaților la un prânz de Paște la Casa Albă, Trump a criticat Franța și Regatul Unit, printre alți aliați ai SUA, numindu-i „tigri de hârtie”.

„Am avut niște aliați foarte slabi în cadrul NATO”, a declarat Trump. „Sper că nu vom avea niciodată nevoie de ei. Nu cred că vom avea nevoie de ei.”

