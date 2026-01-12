Ungaria i-a acordat azil fostului ministru al Justiţiei din Polonia, Zbigniew Ziobro, care încearcă astfel să evite acuzaţii de abuz de putere, pe care le consideră motivate politic. Fostul ministru al partidului conservator polonez Dreptate şi Justiţie (PiS, naţionalist) a fost unul dintre principalii autori ai reformelor din justiţie care au dus la ani de dispute între Polonia şi Uniunea Europeană, relatează Reuters.

Zbigniew Ziobro, în vârstă de 55 de ani, este vizat de o anchetă pentru abuz de putere şi asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni în perioada în care a fost ministru al justiţiei şi procuror general în guvernele PiS, între 2015 şi 2023. Colegii săi deputaţi din Dietă (parlamentul polonez) au votat în noiembrie 2025 ridicarea imunităţii sale parlamentare şi au autorizat plasarea sa în arest preventiv.

Refuzând să răspundă la citaţiile justiţiei poloneze pe motiv că urmărirea penală împotriva sa ar fi rezultatul unei persecuţii „politice” orchestrate de executivul centristului Donald Tusk, Zbigniew Ziobro a găsit refugiu la Budapesta. Într-o lungă postare pe X, luni, el explică că a „decis să recurgă la azilul politic acordat de guvernul maghiar”.

„Îi mulţumesc sincer premierului Viktor Orban”, a scris fostul ministru, denunţând „banditismul” şi „instituirea progresivă a unei dictaturi” în Polonia.

Soţia sa a obţinut, de asemenea, azil, deşi nu face obiectul niciunei urmăriri penale.

Avocatul lor a confirmat informaţia pe contul său X.

Zbigniew Ziobro este acuzat, în special, că a orchestrat deturnarea de bani dintr-un fond special destinat sprijinirii victimelor infracţiunilor şi că a utilizat acest fond în scopuri politice, precum şi pentru a finanţa ilegal achiziţionarea software-ului spion Pegasus din Israel. Potrivit oficialililor din Polonia, acest software ar fi fost utilizat la acea vreme pentru a supraveghea oponenţii politici.

Dacă va fi găsit vinovat, Zbigniew Ziobro, care urmează un tratament împotriva cancerului, riscă până la 25 de ani de închisoare.

Zbor spre Ungaria

Ziobro a părăsit Polonia pentru Ungaria în octombrie, cu puțin timp înainte ca moțiunea de ridicare a imunității sale să fie depusă oficial în parlament. El a rămas în țară timp de câteva luni, alimentând speculațiile că ar putea urma exemplul fostului său adjunct Marcin Romanowski, implicat și el în cazul Fondului pentru Justiție, în solicitarea de azil.

În decembrie 2024, Romanowski a primit azil din partea guvernului de dreapta Orbán, după ce acesta a susținut că este persecutat politic – o acuzație respinsă de guvernul lui Tusk.

Această mișcare a adâncit ruptura diplomatică dintre Varșovia și Budapesta.

Foto: hepta

