Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat miercuri că, la summitul UE de la Bruxelles, din 18-19 decembrie, au fost luate decizii care vizează escaladarea conflictului din Ucraina și intensificarea confruntării cu Rusia.

Orbán admite că în 2026 ar putea izbucni un război în Europa, spre care, în opinia sa, întregul continent este împins de liderii UE. După cum a subliniat șeful guvernului ungar într-un interviu acordat Magyar Nemzet, Europa s-a bucurat de 80 de ani de pace după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, însă în prezent situația este diferită.

Răspunzând la întrebarea dacă 2025 ar putea fi ultimul an de pace în Europa, Orbán a spus: „Da, nu poate fi exclus”.

„Ne apropiem tot mai mult de război”, a subliniat prim-ministrul, amintind că la summitul UE de la Bruxelles din 18-19 decembrie au fost formulate propuneri și au fost adoptate decizii care vizau escaladarea conflictului din Ucraina și intensificarea confruntării cu Rusia.

Potrivit premierului ungar, politicienii care pledează pentru pace au reușit doar să „încetinească ritmul alunecării spre război”.

„Astăzi, în Europa, există din nou două tabere: partidul războiului și partidul păcii. În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj. Bruxelles-ul vrea război, Ungaria vrea pace”, a adăugat Orbán.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

