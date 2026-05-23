Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie

Israelul a creat după atacurile din 7 octombrie o unitate specială de elită însărcinată cu identificarea și eliminarea tuturor membrilor Hamas implicați în atac. Potrivit unor informații publicate de The Wall Street Journal și preluate de The Jerusalem Post, Israelul ar fi înființat după atacurile din 7 octombrie 2023 o unitate specială de elită destinată identificării și eliminării membrilor Hamas considerați responsabili de atac.

Israel a creat o unitate secretă pentru „vânătoarea” suspecților

După atacul din 7 octombrie 2023, Israelul ar fi creat o structură specială de operațiuni denumită NILI, acronim pentru expresia ebraică „Netzach Yisrael Lo Yeshaker” („Eternul lui Israel nu minte”), simbolizând ideea că victimele atacului nu vor fi uitate. Misiunea unității ar fi identificarea și eliminarea tuturor celor implicați, de la executanți direcți până la lideri ai organizației Hamas.

Potrivit informațiilor publicate, structura ar deține o listă cu „mii de nume” ale persoanelor suspectate de implicare în atac. O parte dintre acestea ar fi fost deja eliminate, inclusiv persoane acuzate de roluri aparent minore în operațiune, dar și lideri considerați importanți în planificarea și coordonarea atacului.

Metode de identificare și urmărire

Un exemplu menționat de publicație este cel al unui bărbat care ar fi folosit un tractor pentru a distruge gardul de la frontieră și care ar fi fost ulterior ucis într-un raid aerian, la doi ani după atac. De asemenea, este amintită și eliminarea recentă a lui Izz ad-Din al-Haddad, descris de armata israeliană drept unul dintre principalii organizatori ai atacului din 7 octombrie.

Surse din domeniul securității israeliene au declarat că o persoană este inclusă pe lista țintelor doar după confirmarea a cel puțin două elemente de probă privind implicarea sa în atac.

Pentru identificarea și localizarea suspecților ar fi utilizate mai multe metode, inclusiv recunoaștere facială, analiză de imagini de pe rețele sociale, date de localizare de pe telefoane mobile și interogarea deținuților palestinieni din Gaza.

Declarații din sistemul de securitate

Fostul oficial al serviciului israelian de securitate internă Shin Bet, Shalom Ben Hanan, a declarat că astfel de operațiuni transmit un mesaj de descurajare către viitorii adversari ai Israelului.

„Mesajul clar pentru toți inamicii viitori este să se gândească din nou la prețul unei astfel de operațiuni teroriste”, a afirmat acesta.

La rândul său, fostul oficial de informații Michael Milstein a subliniat că ideea de răzbunare are un rol important în conflictul din Orientul Mijlociu, afirmând că „Este vorba despre modul în care cei din jur percep forța ta. Din păcate, acesta este limbajul regiunii”, a declarat el.

Operațiuni extinse

Potrivit publicației americane, operațiunile unității NILI nu s-ar fi limitat la Gaza, fiind vizate și persoane din Hamas aflate în Iran și Liban. Un oficial din domeniul securității ar fi declarat că unele operațiuni au fost prioritizate și pentru impactul psihologic asupra familiilor victimelor atacului din 7 octombrie.

De asemenea, sursele citate afirmă că, după armistițiul dintre Israel și Hamas, activitatea unității ar fi fost redusă, aceasta funcționând în prezent cu un număr restrâns de agenți care transmit informații despre ținte către comandanții operațiunilor din Gaza.

Nu este prima dată când Israelul desfășoară operațiuni de eliminare a celor considerați responsabili de atacuri

În istoria serviciilor de informații, astfel de acțiuni au mai fost folosite în contexte similare. Un exemplu des invocat în literatura de securitate este fenomenul cunoscut sub numele de „nazi hunting”, desfășurat după Al Doilea Război Mondial, când mai multe state și organizații au creat structuri dedicate identificării și capturării foștilor criminali de război naziști care s-au ascuns în diverse regiuni ale lumii.

Printre cele mai cunoscute cazuri se află capturarea lui Adolf Eichmann în 1960, în Argentina, într-o operațiune a serviciului israelian de informații Mossad. De asemenea, figuri precum Simon Wiesenthal au devenit simboluri ale acestor eforturi internaționale de urmărire a foștilor membri ai regimului nazist.

„Mânia lui Dumnezeu”

Un alt exemplu frecvent menționat este operațiunea cunoscută sub numele de „Wrath of God” („Mânia lui Dumnezeu”), derulată de Israel după atacul de la Jocurile Olimpice de la München din 1972, în urma căruia 11 sportivi israelieni au fost uciși de gruparea „Black September”.

Operațiunea, coordonată în timpul mandatului premierului Golda Meir, a avut ca scop identificarea și eliminarea persoanelor considerate implicate în organizarea atacului. În cadrul acesteia, echipe ale Mossad ar fi desfășurat acțiuni clandestine în mai multe țări din Europa și Orientul Mijlociu, folosind metode precum supravegherea, identități false și atacuri țintite.

Printre episoadele asociate acestei campanii se numără și incidentul Lillehammer din Norvegia, în care agenți israelieni au ucis din greșeală un chelner marocan în Norvegia, confundându-l cu un militant palestinian. Incidentul a provocat un scandal internaţional şi a dus la arestarea mai multor agenţi israelieni.

Operaţiunea a inclus şi raiduri militare directe, precum Operaţiunea Spring of Youth din Beirut, unde forţe speciale israeliene au eliminat lideri ai OEP şi Fatah.

Deși nu toate detaliile au fost confirmate oficial, „Operation Bayonet” a rămas una dintre cele mai cunoscute operaţiuni de represalii şi asasinate ţintite din istoria serviciilor secrete moderne, influenţând modul în care statele combat terorismul la nivel internaţional.

