Frații Tate, stabiliți în România, l-au încăierat pe Tucker Carlson cu The New York Times. Ce replici au schimbat

Realizatorul de emisiuni Tucker Carlson, fost prezentator de la Fox News, a publicat un schimb de replici cu o reporteră al New York Times despre frații Tate pe pagina sa de Instagram.

Reporterița de la New York Times, autointitulată Megan, îl întreabă pe Tucker Carlson despre interviul realizat cu Andrew Tate din 2023 pentru a-i cere clarificări, dezvăluind că are o investigație de publicat despre legăturile lui Andre Tate cu personalități de dreapta din Statele Unite.

„Salutare Tucker, sunt tot eu, Megan. Povestea mea despre eliberarea fraților Tate din România va rula în această săptămână. Am găsit că a fost punctul culminant al eforturilor depuse de Andrew de-a lungul anilor pentru a forma alianțe cu personalități puternice din dreapta americană. Așa cum am vorbit în ultimul apel telefonic, povestea va evidenția interviul tău cu Andrew din România în 2023. La acel moment, tu ai fost dat afară de la Fox News după ce procesele au expus limbajul ofensator al colegilor săi de muncă în mesaje private, iar tu îți făceai propria emisiune pe Twitter. James McBride, cel care îi reprezintă pe frații Tate, a spus că te-a recomandat pentru un interviu despre care a spus că va rupe internetul. Interviul a acumulat peste 112 milioane de vizualizări. Ai petrecut mult timp în interviul cu Andrew discutând despre credințele pe care le împărtășiți, inclusiv despre cum vedeți războiul stângii împotriva masculinității. Nu l-ai presat pe Andrew în privința activității pornografice sau în comentariile anterioare despre exploatarea femeilor. Ai denaturat acuzațiile penale din România, afirmând că ei nu erau implicați în infracțiuni sexuale sau acte violente, iar acuzațiile pentru traficul sexual s-au stins”., a spus reporterița.

Megan a adăudat:

„Ai spus „asta nu e chiar trafic uman. Nu-mi pasă cum îi spui, tu nu ai pus botul, chiar dacă era acuzat de cumpărarea sau vânzarea cuiva. Când am întrebat recent despre interviu, tu ai spus „Dacă am formulat greșit acuzația lor sau am greșit cu ceva, îmi cer scuze sincere”. Tu ai adăugat „Dacă asta nu-mi schimbă perspectiva asupra fraților Tate, indiferent de comportamentul lor personal, iată un mesaj pe care merită să-l asculți”. Te rog să mă anunți dacă ceva din asta este greșit sau dacă ai altceva de comentat. Îți apreciez ajutorul.”, a încheiat reporterița.

Răspunsul lui Tucker Carlson

Tucker Carlson i-a răspuns, declarând că Andrew Tate urmărea să recruteze podcasteri de dreapta pentru a submina societatea americană cu idei radicale despre patriarhat, consumul de suplimente și simpatizarea cauzei palestinienilor în războiul cu Israelul din Fâșia Gaza:

„Megan, tu ai partea ta în poveste, dar nu numai. De fapt, planul lui Tate era să recruteze o rețea întreagă de agenți adormiți din rândul podcasterilor aliniați ideologic pentru a submina societatea americană cu opiniile sale radicale despre patriarhat, creatină și războiul din Gaza. ”Eu am fost unul dintre ei. Așa cum vezi, efortul își arată acum roadele periculoase. ”

Tucker Carlson crede că Andrew Tate ar putea deveni obiectul unei anchete federale și ar putea ajunge cazul său chiar la un tribunal militar.

„Presupun până la un punct că așa zisa operațiune High T a lui Tate va fi obiectul unei anchete Departamentului Justiției, dacă nu cumva al unui tribunal militar, dar între timp vreau să-ți mulțumesc pentru munca ta importantă. Sper că îmi vei răspune. Toate cele bune, Tucker.”, a încheiat Tucker Carlson.

Sursa Foto: Tucker Carlson

