Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa. Parlamentarii germani vor să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istorie

09 dec. 2025, 20:05, Știri externe
Parlamentarii germani sunt pe cale să aprobe cel mai mare pachet de achiziții militare din istoria țării, în valoare de 52 de miliarde de euro, anunță Bloomberg. Această mișcare face parte din eforturile guvernului de a transforma forțele armate germane în cea mai puternică armată convențională din Europa. Pachetul uriaș acoperă 29 de contracte de achiziții majore, care vor fi finanțate parțial dintr-un fond special pentru cheltuieli de apărare în valoare de 100 de miliarde de euro, înființat după invazia Rusiei în Ucraina.

Această inițiativă amplă de modernizare reflectă intenția Germaniei de a-și asuma o responsabilitate sporită pentru securitatea europeană și de a reduce dependența de Statele Unite. Contractele acoperă o gamă largă de arme și servicii. Sunt alocate 22 de miliarde de euro pentru echipamentul de bază și uniforme, 4,2 miliarde de euro pentru vehiculele blindate de luptă, 3 miliarde de euro pentru rachete interceptoare pentu apărarea antiaeriană, iar 1,6 miliarde de euro pentru sateliții de supraveghere.

Supranumită de fostul cancelar social-democrat Olaf Scholz un punct de cotitură istoric, expansiunea militară a fost extinsă de succesorul său conservator, Friedrich Merz, redesenând arhitectura de securitate din Europa.

Friedrich Merz vrea cea mai puternică armată din Europa

Merz și-a exprimat angajamentul de a face din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa într-o întâlnire cu cetățenii, luni seară, transmisă în direct pe postul public de televiziune ARD.

„Vrem să ne putem apăra singuri, astfel încât să nu mai trebuiască niciodată să ne apărăm. Acesta este punctul crucial. Asta facem acum în politica de apărare. În politica de securitate externă. Lumea din jurul nostru s-a schimbat complet. Și nu doar într-o singură direcție, ci în toate direcțiile. Îmi doresc ca și copiii și nepoții mei și generația lor să poată continua să trăiască în libertate și pace, iar pentru asta trebuie să fim capabili să ne apărăm”, a spus Friedrich Merz.

Abterior, Bundestagul, camera inferioară a parlamentului Germaniei, a adoptat pe 5 decembrie o lege de modernizare a serviciului militar, care vizează consolidarea armatei sale, Bundeswehr, prin lansarea unor evaluări și chestionare obligatorii ale condiției fizice. Conform noii legislații, toți tinerii cu vârsta de 18 ani vor primi un chestionar pentru a le evalua motivația și adecvarea pentru serviciu începând cu 2026. Chestionarele vor fi obligatorii pentru bărbați, în timp ce pentru femei vor fi voluntare.

Serviciul militar al Germaniei va rămâne voluntar. Dar dacă recrutarea voluntară nu reușește să atingă obiectivele sau dacă situația de securitate se deteriorează, Bundestagul poate vota pentru impunerea serviciului militar obligatoriu.

Cele mai noi