Comisia de buget a Bundestagului a aprobat achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro în timp ce cabinetul condus de cancelarul german Friedrich Merz a propus reguli mai stricte pentru beneficiarii de asistență socială.

Cancelarul a declarat că ajutorarea financiară a Ucrainei și sancțiunile economice împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a apăra Ucraina și Europa de o posibilă agresiune rusă.

„Dacă democrațiile vor să fie capabile să se apere împotriva autocrațiilor, trebuie se înarmeze. Pur și simplu”, a declarat cancelarul german, potrivit DW.

Pachetul, cel mai mare de până acum pentru forțele armate ale Germaniei, va acoperi costurile uniformelor, tancurilor, dronelor și sateliților, potrivit informațiilor date de Reuters:

Aproximativ 21 de miliarde de euro pentru uniformă militară și echipament personal pentru 460.000 de soldați și 80.000 de angajați civili;

O comandă în valoare de 4,2 miliarde de euro pentru creșterea numărului de vehicule blindate de luptă Puma cu încă 200 de unități, inclusiv sisteme de simulare pentru antrenament;

Aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru opt aeronave pilotate de la distanță, cunoscute sub numele de MQ-9B SeaGuardian, pentru a detecta submarine, folosind Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO;

Aproximativ 1,55 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de apărare aeriană Patriot;

Aproximativ 1,76 miliarde de euro pentru un sistem de supraveghere prin satelit, cunoscut sub numele de SPOCK, pentru a ajuta o brigadă germană de tancuri desfășurată în Lituania;

Aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru sistemul de apărare aeriană terestru Iris-T SLM, care utilizează rachete ghidate;

Aproximativ 450 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de rachete Taurus.

Germania a deschis un nou centru de apărare națională anti-drone, prin care guvernul federal german, instituțiile guvernamentale, poliția și forțele armate vor putea intercepta și elimina dronele neidentificate care încalcă spațiul aerian german.

Centrul a fost deschis la Berlin, în prezența ministrului german de Interne Alexander Dobrindt, care a declarat:

„Germania nu este în război, dar suntem zilnic o țintă al tacticilor de război hibrid”.

La începutul lunii decembrie, Germania a achiziționat de la Israel sisteme balistice defensive cu rază lungă Arrow 3. Filmate pentru prima oară, acestea au fost prezentate la o ceremonie desfășurată la Holzdorf, o bază aeriană situată la sud de Berlin.

Tranzacția a costat Germania 4 miliarde de euro. Pentru Israel a fost cea mai scumpă livrare de armament militar din istoria sa. Germania, care a început să se pregătească intens pentru un posibil război cu Federația Rusă, a devenit prima țară europeană care primește rachetele israeliene.

Sursa Foto: Ministerul german al Apărării

Autorul recomandă: Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3