Comisia de buget a Bundestagului a aprobat achiziții militare de peste 50 de miliarde de euro în timp ce cabinetul condus de cancelarul german Friedrich Merz a propus reguli mai stricte pentru beneficiarii de asistență socială.
Cancelarul a declarat că ajutorarea financiară a Ucrainei și sancțiunile economice împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a apăra Ucraina și Europa de o posibilă agresiune rusă.
„Dacă democrațiile vor să fie capabile să se apere împotriva autocrațiilor, trebuie se înarmeze. Pur și simplu”, a declarat cancelarul german, potrivit DW.
Pachetul, cel mai mare de până acum pentru forțele armate ale Germaniei, va acoperi costurile uniformelor, tancurilor, dronelor și sateliților, potrivit informațiilor date de Reuters:
Germania a deschis un nou centru de apărare națională anti-drone, prin care guvernul federal german, instituțiile guvernamentale, poliția și forțele armate vor putea intercepta și elimina dronele neidentificate care încalcă spațiul aerian german.
Centrul a fost deschis la Berlin, în prezența ministrului german de Interne Alexander Dobrindt, care a declarat:
„Germania nu este în război, dar suntem zilnic o țintă al tacticilor de război hibrid”.
La începutul lunii decembrie, Germania a achiziționat de la Israel sisteme balistice defensive cu rază lungă Arrow 3. Filmate pentru prima oară, acestea au fost prezentate la o ceremonie desfășurată la Holzdorf, o bază aeriană situată la sud de Berlin.
Tranzacția a costat Germania 4 miliarde de euro. Pentru Israel a fost cea mai scumpă livrare de armament militar din istoria sa. Germania, care a început să se pregătească intens pentru un posibil război cu Federația Rusă, a devenit prima țară europeană care primește rachetele israeliene.
Sursa Foto: Ministerul german al Apărării
