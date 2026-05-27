Prima pagină » Știri externe » Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare

Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare

Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Potrivit șefei agenției de informații britanice GCHQ, Anne Keast-Butler, aproximativ 500.000 de soldați ruși au fost uciși pe frontul din Ucraina de la începutul războiului, scrie Sky News.

Aceasta este una dintre cele mai realiste aproximări cu privire la numărul de soldați ruși morți pe front, întrucât cifrele anterioare îi cuprindeau atât pe cei uciși, cât și pe cei răniți.

În timp ce își prezenta evaluarea anuală a agenției sale, Keast-Butler a precizat că Rusia „își intensifică activitatea hibridă zilnic” împotriva Regatului Unit și a Europei și „vizează neobosit infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publică”.

„Un domeniu care ne stă în prim-plan este protejarea datelor și a energiei care circulă prin cablurile și conductele critice din și din jurul apelor britanice – facem acest lucru prin expunerea intențiilor, motivelor și capacităților subacvatice ale Rusiei”, a declarat Keast-Butler.

„De asemenea, perturbăm eforturile Rusiei de a introduce ilegal tehnologie occidentală, de a respinge atacurile cibernetice și de a contracara tentativele de sabotaj și asasinat nechibzuite.”

Ucraina oferă cifre diferite

Potrivit ultimelor cifre anunțate de ucraineni, Rusia a pierdut până acum peste 1.359.000 de soldați încă de la începutul războiului. Kievul oferă date precise și pentru fiecare blindat, aeronavă, navă sau sistem de rachete distrus.

Pe de altă parte, Statul Major General ucrainean nu își face publice datele cu privire la pierderile umane. Potrivit unui raport CSIS din ianuarie 2026, citat de Kyiv Independent, Ucraina ar fi suferit între 500.000 și 600.000 de victime între februarie 2022 și decembrie 2025.

Recomandările autorului:

Numărul țărilor care finanțează programul de muniție pentru Ucraina s-a redus la jumătate. Principalul motiv: lipsa banilor

The Economist: Zelenski le-a ordonat oamenilor săi să se pregătească pentru încă 2-3 ani de război

Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
TEHNOLOGIE Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”
18:07
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”
FLASH NEWS Iranul oferă primele detalii despre proiectul de pace cu Statele Unite. Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz
17:28
Iranul oferă primele detalii despre proiectul de pace cu Statele Unite. Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Parlamentul maghiar anulează retragerea Ungariei din CPI, inițiată de guvernul lui Viktor Orbán
17:18
Parlamentul maghiar anulează retragerea Ungariei din CPI, inițiată de guvernul lui Viktor Orbán
FLASH NEWS Zelenski cere sprijin „urgent“ de la Trump. Ucraina rămâne fără apărare aeriană. „Vă rog să ne ajutați“
17:11
Zelenski cere sprijin „urgent“ de la Trump. Ucraina rămâne fără apărare aeriană. „Vă rog să ne ajutați“
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
IT&C Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
18:52
Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
ECONOMIE Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
DECIZIE România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
18:20
România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
MISTER Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii
18:15
Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii

Cele mai noi

Trimite acest link pe