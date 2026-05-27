Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare

Potrivit șefei agenției de informații britanice GCHQ, Anne Keast-Butler, aproximativ 500.000 de soldați ruși au fost uciși pe frontul din Ucraina de la începutul războiului, scrie Sky News.

Aceasta este una dintre cele mai realiste aproximări cu privire la numărul de soldați ruși morți pe front, întrucât cifrele anterioare îi cuprindeau atât pe cei uciși, cât și pe cei răniți.

În timp ce își prezenta evaluarea anuală a agenției sale, Keast-Butler a precizat că Rusia „își intensifică activitatea hibridă zilnic” împotriva Regatului Unit și a Europei și „vizează neobosit infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publică”.

„Un domeniu care ne stă în prim-plan este protejarea datelor și a energiei care circulă prin cablurile și conductele critice din și din jurul apelor britanice – facem acest lucru prin expunerea intențiilor, motivelor și capacităților subacvatice ale Rusiei”, a declarat Keast-Butler. „De asemenea, perturbăm eforturile Rusiei de a introduce ilegal tehnologie occidentală, de a respinge atacurile cibernetice și de a contracara tentativele de sabotaj și asasinat nechibzuite.”

Ucraina oferă cifre diferite

Potrivit ultimelor cifre anunțate de ucraineni, Rusia a pierdut până acum peste 1.359.000 de soldați încă de la începutul războiului. Kievul oferă date precise și pentru fiecare blindat, aeronavă, navă sau sistem de rachete distrus.

Pe de altă parte, Statul Major General ucrainean nu își face publice datele cu privire la pierderile umane. Potrivit unui raport CSIS din ianuarie 2026, citat de Kyiv Independent, Ucraina ar fi suferit între 500.000 și 600.000 de victime între februarie 2022 și decembrie 2025.

Recomandările autorului: