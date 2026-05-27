Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile sud-coreene afirmă că indicii tehnice obținute în urma unei anchete arată că o rachetă antinavă de fabricație iraniană ar fi fost implicată în atacul din 4 mai asupra unui cargou operat de compania HMM în Strâmtoarea Ormuz. În urma investigației, Coreea de Sud l-a convocat pe ambasadorul iranian pentru a-i transmite rezultatele.

Coreea de Sud: „Diverse dovezi indică spre Iran”

Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud a anunțat miercuri că o rachetă antinavă iraniană ar fi fost probabil implicată în atacul asupra unui cargou operat de compania sud-coreeană HMM în Strâmtoarea Ormuz, incident produs la începutul acestei luni, potrivit Reuters.

Evaluarea a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă în care autoritățile au făcut publice concluziile unei anchete privind atacul din 4 mai asupra navei de marfă Namu, incident care a provocat un incendiu și avarii în partea inferioară a pupei.

„Diverse dovezi indică spre Iran”, a declarat prim-viceministrul sud-coreean de externe, Park Yoon-joo.

Oficialul a precizat însă că Seulul nu a stabilit definitiv cine este responsabil și nici dacă atacul a fost unul intenționat.

Ancheta: nava ar fi fost lovită de două ori

Potrivit autorităților sud-coreene, ancheta s-a concentrat pe analiza unor fragmente și obiecte neidentificate descoperite în interiorul navei după incident.

Concluziile preliminare arată că Namu ar fi fost atacată de două ori. Prima rachetă nu ar fi explodat, spre deosebire de cea de-a doua, care a provocat pagube.

Ministerul de Externe susține că anumite componente recuperate indică o posibilă origine iraniană. Potrivit Park Yoon-joo, motoarele identificate seamănă cu turboreactoare produse în Iran, iar unele fragmente conțineau marcaje asociate unui producător iranian.

Oficialul a adăugat că focoasele recuperate prezentau similitudini cu cele utilizare de rachetele antinavă iraniene Noor sau Qader.

Iranul respinge acuzațiile

Ambasadorul Iranului în Coreea de Sud, Saeed Koozechi, a negat orice implicare a Teheranului în incident, afirmând ca Iranul „nu a luat parte” la atacul asupra navei sud-coreene, potrivit agenției locale Yonhap News.

Ambasada Iranului la Seul nu a oferit deocamdată un punct de vedere oficial suplimentar.

În urma concluziilor preliminare ale anchetei, Coreea de Sud l-a convocat pe ambasadorul iranian pentru a-i transmite rezultatele investigației și un protest oficial, a precizat ministerul.

Donald Trump a acuzat anterior Iranul

La scurt timp după incident, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul s-ar afla în spatele atacului asupra navei sud-coreene și a cerut Seulului să se alăture eforturile conduse de Washington pentru securizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a negat anterior orice responsibilitate în legătură cu atacul.

