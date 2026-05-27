Avionul lui Putin a fost însoțit de două avioane de vânătoare ale forțelor aeriene ale Kazahstanului în drum spre Astana. Liderul rus a fost întâmpinat personal pe aeroport de către președintele republicii, Kassym-Jomart Tokayev, cel care l-a invitat.

Președintele Rusiei a ajuns la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a participa la summitul Uniunii Economice Eurasiatice. Președintele kazah, Kassym-Jomart Tokayev, l-a întâmpinat personal pe Putin direct pe pista aeroportului din Astana, acolo unde a organizat și o ceremonie cu covor albastru, gărzi de onoare și zboruri demonstrative cu elicoptere.

Odată ce a intrat în spațiul aerian al Kazahstanului, avionul liderului rus a fost escortat de avioane de vânătoare ale forțelor kazahe, ca parte a unui protocol oficial de securitate și ca gest simbolic care subliniază importanța vizitei lui Vladimir Putin.

Cu ocazia vizitei lui Putin la Astana, cele două state vor semna acorduri privind construirea unei centrale nucleare în Kazahstan, dar și negocierea pentru extinderea și securizarea rutelor prin care petrolul rusesc este transportat către China prin teritoriul kazah.

Deși Kazahstanul, un stat aflat în sfera de influență rusă, rămâne un partener strategic și membru cheie al blocului de securitate coordonat de Moscova (CSTO), Tokayev a menținut o poziție de echilibru la nivel global. Acesta a promovat constant un dialog pașnic cu privire la conflictul dintre Rusia și Ucraina și a navigat diplomatic între interesele Moscovei, ale Beijingului și ale Occidentului.

Recomandările autorului: