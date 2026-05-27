Prima pagină » Știri externe » Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Iranul este dispus să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să permită reluarea tranzitului petrolier global. Dar cere la schimb retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu.

Un memorandum de înțelegere între Iran și SUA prevede retragerea trupelor americane din toate țările învecinate cu Iranul și ridicarea blocadei maritime impuse de SUA țării, potrivit postului public de televiziune iranian Press TV.

Dacă aceste cereri vor fi îndeplinite, Iranul promite să restaureze traficul normal al navelor prin Strâmtoarea Ormuz în termen de o lună, deși sub controlul autorităților iraniene.

Secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Wales, a declarat pentru Fox News și alte publicații media că discuțiile dintre SUA și Iran „decurg bine”.

„Așa cum a spus președintele Trump, negocierile decurg bine și și-a stabilit clar limitele”, a declarat Wales într-un e-mail, conform publicației americane

„Președintele Trump va face doar o înțelegere bună pentru poporul american, care trebuie să se asigure că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară.”

După cum am relatat acum câteva minute, Casa Albă a respins rapoartele din presa iraniană privind un posibil memorandum de înțelegere pentru a pune capăt războiului dintre SUA și Israel, considerându-le „o invenție completă”.

Potrivit The Telegraph, în baza proiectului de acord obținut, strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în decurs de o lună. În schimb, Marina americană trebuie să părăsească regiunea. În plus, 24 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului vor trebui să fie deblocate.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un acord între SUA și Iran ar putea fi încheiat în „câteva zile”.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:Israelul a declanșat o nouă invazie în sudul Libanului pentru a opri atacurile cu drone din partea Hezbollah

Recomandarea video

Citește și

AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
FLASH NEWS Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
19:30
Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
TEHNOLOGIE Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”
18:07
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”
FLASH NEWS Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare
17:51
Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Erbicidarea culturilor în luna mai – ghid complet (P)
FLASH NEWS Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro
20:20
Operațiunea „Nebula”. Parchetul European, condus de Kovesi, a arestat liderii unei organizații implicate într-o fraudă de 78 de milioane de euro
ENERGIE Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
20:20
Bolojan: Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază
REACȚIE Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
20:14
Vicepreședintele ANCOM îi dă replica Dianei Buzoianu, după criticile legate de campaniile de fake news: Stimată doamnă ministru, CITIȚI LEGEA!
FLASH NEWS Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj
20:13
Câți moldoveni ar vota unirea României cu Republica Moldova. Datele celui mai recent sondaj
EXCLUSIV Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
19:55
Dosarul Vaccinurilor s-a reactivat după ce Alexandru Nazare era vehiculat cu șanse la mandatul de premier. Surse: “Nu e coincidență!
GALERIE FOTO Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea
19:48
Cel mai „european” oraș din America. Are case în culori vibrante, care atrag fotografi din toată lumea

Cele mai noi

Trimite acest link pe