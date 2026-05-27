Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Iranul este dispus să redeschidă strâmtoarea Ormuz și să permită reluarea tranzitului petrolier global. Dar cere la schimb retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu.

Un memorandum de înțelegere între Iran și SUA prevede retragerea trupelor americane din toate țările învecinate cu Iranul și ridicarea blocadei maritime impuse de SUA țării, potrivit postului public de televiziune iranian Press TV.

Dacă aceste cereri vor fi îndeplinite, Iranul promite să restaureze traficul normal al navelor prin Strâmtoarea Ormuz în termen de o lună, deși sub controlul autorităților iraniene.

Secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Wales, a declarat pentru Fox News și alte publicații media că discuțiile dintre SUA și Iran „decurg bine”.

„Așa cum a spus președintele Trump, negocierile decurg bine și și-a stabilit clar limitele”, a declarat Wales într-un e-mail, conform publicației americane

„Președintele Trump va face doar o înțelegere bună pentru poporul american, care trebuie să se asigure că Iranul nu va putea avea niciodată o armă nucleară.”

După cum am relatat acum câteva minute, Casa Albă a respins rapoartele din presa iraniană privind un posibil memorandum de înțelegere pentru a pune capăt războiului dintre SUA și Israel, considerându-le „o invenție completă”.

Potrivit The Telegraph, în baza proiectului de acord obținut, strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în decurs de o lună. În schimb, Marina americană trebuie să părăsească regiunea. În plus, 24 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Iranului vor trebui să fie deblocate.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un acord între SUA și Iran ar putea fi încheiat în „câteva zile”.

