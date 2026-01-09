Prima pagină » Știri externe » Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h

Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h

Mihai Tănase
09 ian. 2026, Știri externe
Foto: Profimedia images

Europa se confruntă cu un episod de iarnă extremă, după ce furtunile de zăpadă Goretti și Elli au provocat haos în mai multe țări. Rafalele de vânt au depășit 213 km/h, sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar traficul rutier, feroviar și aerian este grav perturbat în mai multe state europene.

Franța, lovită puternic de furtuna Goretti

Furtuna Goretti a afectat sever nordul Franța, unde vânturile au suflat violent încă de joi seara. Aproximativ 380.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, cele mai afectate regiuni fiind Normandia și Bretania.

În districtul Manche, aflat inițial sub alertă roșie, s-au înregistrat rafale extreme de vânt: 213 km/h la Barfleur și chiar 216 km/h în peninsula Cotentin, potrivit prefecturii. Ulterior, alerta a fost retrogradată la portocaliu, scrie leparisien.fr.

În Seine-Maritime, rafalele au depășit 150 km/h, ajungând la 156 km/h în Le Havre și 154 km/h în Fecamp. Autoritățile au raportat peste 400 de intervenții pentru inundații, copaci căzuți și drumuri blocate, iar peste 60.000 de gospodării sunt în continuare fără curent electric. Școlile au rămas închise vineri.

„Noaptea a fost turbulentă, cu vânturi excepțional de puternice”, a declarat prefectul departamentului Manche, Marc Chappuis, la BFMTV, precizând că pagubele au fost, în principal, materiale.

În regiunea Oise, trei persoane au suferit răni ușoare după ce copacii doborâți de vânt au căzut peste drumuri și vehicule. Pompierii au intervenit la zeci de incidente, inclusiv cabluri electrice rupte și accidente rutiere.

Marea Britanie, trafic paralizat și aeroporturi afectate din cauza furtunii Goretti

Furtuna Goretti a lovit și Marea Britanie, unde s-au înregistrat rafale de aproximativ 160 km/h. Aproape 80.000 de locuințe din sud-vestul țării au rămas fără energie electrică, potrivit SkyNews.co.uk.

Companiile feroviare avertizează asupra unor perturbări majore ale traficului, iar mai multe linii și stații au fost închise temporar.

Aeroportul East Midlands și-a redeschis pista după o închidere peste noapte, însă Aeroportul Birmingham a rămas închis temporar pentru degajarea zăpezii și verificări de siguranță.

Furtuna Elli aduce ninsori masive în Germania

În Germania, furtuna de iarnă Elli a adus ninsori abundente. Serviciul Meteorologic German (DWD) a prognozat până la 20 de centimetri de zăpadă proaspătă, în special în zonele montane și pe versanții expuși vântului, notează bild.de.

În multe regiuni, școlile au fost închise, iar autoritățile au avertizat asupra condițiilor meteorologice severe.

Pe autostrăzile A7 și A2 s-au produs numeroase accidente, inclusiv răsturnarea unui camion în Hessa. În Saxonia Inferioară, poliția a raportat mai multe accidente cauzate de carosabilul alunecos, unele soldate cu răni ușoare.

Olanda, sub cod portocaliu de viscol

Și Olanda se confruntă cu efectele furtunii Goretti. Institutul Meteorologic Regal al Țărilor de Jos (KNMI) a emis cod portocaliu pentru mai multe provincii din nord, avertizând asupra troienelor de zăpadă, vizibilității reduse și drumurilor alunecoase.

„Drumurile, pistele pentru biciclete și trotuarele sunt alunecoase. Traficul rutier, bicicliștii și pietonii pot întâmpina perturbări”, a transmis KNMI, potrivit Telegraaf.nl.

În Utrecht, autoritățile au decis închiderea temporară a sălilor de sport și piscinelor, de teama prăbușirii acoperișurilor sub greutatea zăpezii.

Meteorologii avertizează că vineri seara va îngheța aproape peste tot, iar temperaturile ar putea coborî sub -10 grade Celsius, izolat chiar până la -15 grade. Ninsorile vor continua local, iar viscolul ar putea persista până sâmbătă seara în unele regiuni ale Europei.

