Prima pagină » Știri externe » Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude

Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude

25 feb. 2026, 22:00, Știri externe
Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude

Compania de Inteligență Artificială Anthropic din spatele chatbotului Claude a primit marți un ultimatul de 72 de ore de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit NPR.

Până vineri, compania trebuie să se conformeze deciziei secretarului Departamentului de Război. În caz contrar, Pete Hegseth va recurge la o lege adoptată în anul 1950 prin care obligă o companie privată să producă bunuri pentru apărarea națională și să o înscrie la lista neagră a entităților care prezintă „risc pentru aprovizionare”. Pe lista neagră a companiilor se regăsesc compania chineză de telefoane Huawei și compania rusească din spatele antivirusului Kaspersky.

Anthropic nu a dorit ca modelul Claude cu Inteligență Artificială să fie utilizat de către armata SUA pentru supravegherea în masă a populației și automatizarea unui atac mortal.

„Nu are nimic de-a face cu supravegherea în masă și utilizarea armelor autonome”, a afirmat Pete Hegseth.

.„Continuăm discuțiile noastre de bună credință cu privire la utilizările Inteligenței Artificiale”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Anthropic.

Compania a fost fondată în 2021 de foști angajați ai OpenAI și din 2026 i-au furnizat o serie de  instrucțiuni modelului Claude pentru a-i supraveghea activitatea, cu scopul prevenirii acțiunilor cu un grad de pericol inadecvat.

Autorul recomandă: Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela

Recomandarea video

Citește și

AUTO O firmă britanică face o predicție tulburătoare: Nici măcar gropile nu vor putea ține pe loc mașinile fără șofer
20:48
O firmă britanică face o predicție tulburătoare: Nici măcar gropile nu vor putea ține pe loc mașinile fără șofer
DECES Katherine Elizabeth Short, fiica celebrului actor de comedie Martin Short, a murit la vârsta de 42 de ani. Care a fost cauza decesului
19:43
Katherine Elizabeth Short, fiica celebrului actor de comedie Martin Short, a murit la vârsta de 42 de ani. Care a fost cauza decesului
APĂRARE Bundestagul a aprobat un acord decisiv pentru dotarea armatei germane cu drone printr-un acord cu un miliardar american
19:20
Bundestagul a aprobat un acord decisiv pentru dotarea armatei germane cu drone printr-un acord cu un miliardar american
MILITAR Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
18:45
Pilotul rănit în capturarea lui Maduro a primit Medalia de Onoare în timpul discursului lui Trump în fața Congresului
MESAJ Aliatul lui Putin, China, dezminte acuzațiile Moscovei privind transferurile controversate de armament din Franța și Marea Britanie către Kiev
18:39
Aliatul lui Putin, China, dezminte acuzațiile Moscovei privind transferurile controversate de armament din Franța și Marea Britanie către Kiev
FLASH NEWS Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului
18:06
Aliații Teheranului nu vor să se amestece în disputa cu SUA. Hezbollah „nu va interveni militar” în cazul unor atacuri asupra Iranului
Mediafax
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Un crater de impact în formă de potcoavă, descoperit în China, ar putea fi cel mai „tânăr” din lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe