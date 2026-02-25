Compania AI Anthropic a primit ultimatul 3 zile de la Șeful Pentagonului pentru a permite armatei SUA să utilizeze Claude

Compania de Inteligență Artificială Anthropic din spatele chatbotului Claude a primit marți un ultimatul de 72 de ore de la șeful Pentagonului, Pete Hegseth, potrivit NPR.

Până vineri, compania trebuie să se conformeze deciziei secretarului Departamentului de Război. În caz contrar, Pete Hegseth va recurge la o lege adoptată în anul 1950 prin care obligă o companie privată să producă bunuri pentru apărarea națională și să o înscrie la lista neagră a entităților care prezintă „risc pentru aprovizionare”. Pe lista neagră a companiilor se regăsesc compania chineză de telefoane Huawei și compania rusească din spatele antivirusului Kaspersky.

Anthropic nu a dorit ca modelul Claude cu Inteligență Artificială să fie utilizat de către armata SUA pentru supravegherea în masă a populației și automatizarea unui atac mortal.

„Nu are nimic de-a face cu supravegherea în masă și utilizarea armelor autonome”, a afirmat Pete Hegseth.

.„Continuăm discuțiile noastre de bună credință cu privire la utilizările Inteligenței Artificiale”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Anthropic.

Compania a fost fondată în 2021 de foști angajați ai OpenAI și din 2026 i-au furnizat o serie de instrucțiuni modelului Claude pentru a-i supraveghea activitatea, cu scopul prevenirii acțiunilor cu un grad de pericol inadecvat.

Autorul recomandă: Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela