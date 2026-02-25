Prima pagină » Actualitate » Katherine Elizabeth Short, fiica celebrului actor de comedie Martin Short, a murit la vârsta de 42 de ani. Care a fost cauza decesului

25 feb. 2026, 19:43, Actualitate
Martin Short, alături de fiica sa (FOTO - Profimedia)

Katherine Short, fiica actorului Martin Short, a murit luni, la Los Angeles, din cauza unei răni prin împuşcare autoprovocate, au transmis autoritățile americane.

„Cu profundă durere confirmăm trecerea în nefiinţă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere şi solicită respectarea intimităţii, în aceste momente”, a confirmat decesul reprezentantul lui Martin Short, prin intermediul unui comunicat, citat de TMZ.com.

Katherine Short avea 42 de ani și a fost cea mai mare dintre cei trei copii adoptaţi de actor şi de regretata sa soţie, Nancy Dolman. Tatăl ei, Martin Short, este un actor canadian de comedie, laureat al premiilor Emmy și Tony, cunoscut recent pentru rolul principal din serialul „Only Murders in the Building”.

După absolvirea Universității din New York în 2006 și obținerea unui master la USC, Katherine Short a profesat ca asistent social în Los Angeles. Potrivit People, aceasta a activat la Spitalul UCLA și în mediul privat, colaborând totodată cu Bring Change 2 Mind pentru combaterea stigmatului în sănătatea mintală.

Mama lui Katherine, actriţa Nancy Dolman, a murit de cancer ovarian în 2010, iar Martin Short a declarat pentru The Guardian că acesta a fost un moment dificil în viața familiei.

„Au fost doi ani grei pentru copiii mei. Acesta este un lucru al vieţii pe care îl negăm, faptul că ni se va întâmpla vreodată nouă sau celor dragi, iar când se întâmplă, câştigi puţin şi suferi puţin. Nu este nicio surpriză. A fost absolut oribil, evident, şi la fel de trist ca orice. Vă voi spune ce le-am spus copiilor mei pe atunci: «Cred că mama ne-a pătruns în suflete»”, a declarat el, atunci, într-un alt interviu.

Martin Short, care mai are doi fii, pe Oliver şi Henry, urma să susţină un spectacol cu ​​Steve Martin, sâmbătă, la Minneapolis.

