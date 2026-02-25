Prima pagină » Știri externe » Bundestagul a aprobat un acord decisiv pentru dotarea armatei germane cu drone printr-un acord cu un miliardar american

25 feb. 2026, 19:20, Știri externe
Parlamentarii germani au aprobat un acord pentru dotarea armatei germane cu drone furnizate de miliardarul american Peter Thiel. Potrivit DW , s-au făcut mici schimbări.

Comitetul de Buget al Parlamentului German a aprobat contracte importante pentru echiparea armatie germane cu mii de drone de luptă, ca parte a intensificării eforturilor de combatere a amenințării rusești.

Dronele vor fi trimise unei brigăzi germane din Lituania, în 2027

Dronele vor fi trimise brigăzii Bundeswehr staționată în Lituania.  Dronele sunt semi-autonome. Acestea vor zbura deasupra țintei până când un operator va da comanda să lanseze explozibili sau să se prăbușească către ținta inamică. Contractul inițial valora 536 de milioane de euro. Dronele vor fi operaționale în Lituania din anul 2027.

Acordul a fost aprobat de partidele de guvernământ Uniunea Creștin-Democrată/Uniunea Creștin-Socială din Bavaria și de către Partidul Social-Democrat. Verzii și liberalii au criticat și respins acordul. Peter Thiel, fondator al PayPal,  este recunoscut pentru că a finanțat partide naționaliste și conservatoare din Europa.

Anul trecut, Ministerul Apărării din Germania  a încheiat contracte pentru achiziționarea a până la 12.000 de drone kamikaze de atac, toate în valoare de 900 de milioane de euro.  Banii vor fi împărțiți între trei companii germane: Helsing, Stark și Rheinmetall, fiecare urmând să primească aproximativ 300 de milioane. Nu toate companiile au trecut testele. Reprezentanții Rheinmetall nici măcar nu s-au prezentat la teste, a scris publicația Bild.  Tot anul trecut, Germania a achiziționat rachetele de apărare de fabricație israeliană „Arrow 3”.

