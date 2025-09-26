Prima pagină » Știri externe » Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari

Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari

Andrei Văcaru
26 sept. 2025, 15:12, Știri externe
Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari
Fotografie cu caracter ilustrativ

Autoritățile americane au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete avansate tip AMRAAM și echipamente conexe către Germania în valoare de 1,23 miliarde de dolari.

Informația vine în contextul în care Berlinul a anunțat că lansează un program de apărare spațială în valoare de 35 de miliarde de euro și este angajat să facă achiziții importante de drone, în special pentru a contracara amenințarea reprezentată de Rusia.

„Vânzarea propusă va spori capacitatea Germaniei de a face față amenințărilor actuale și viitoare”, a transmis Agenția pentru Cooperare în domeniul Securității și Apărării a SUA (DSCA) într-un comunicat.

Această tranzacție „va sprijini, de asemenea, politica externă și obiectivele de securitate națională ale SUA”, a adăugat DSCA, citat de agenția France-Presse și de site-ul MSN.COM.

Departamentul american de Stat a aprobat vânzarea a până la 400 de astfel de rachete, care vor fi utilizate de aeronavele de tip F-35. Vânzarea va trebui aprobată și de Congres, însă acest lucru este acum considerat o simplă formalitate, informează sursele citate. Această vânzare nu numai că va întări Forțele Aeriene Germane, dar servește și ca un pivot strategic în postura de apărare a NATO în Europa. Introducerea avioanelor F-35 echipate cu rachete tip AMRAAM este așteptată să îmbunătățească interoperabilitatea dintre aliații NATO, asigurând un mecanism de apărare aerian mai robust și mai receptiv.

Germania și întreaga Europă, angajate într-o „cursă a înarmării”

Anunțul autorităților americane vine în aceeași zi în care ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat în Parlament că Europa se află „într-o cursă a înarmării” în ceea ce privește mijloacele de apărare împotriva dronelor ostile, în urma creșterii numărului cazurilor în care Rusia este acuzată că ar fi încălcat spațiul aerian al mai multor state membre NATO, inclusiv cel al României.

Odată cu venirea conservatorului Friedrich Merz în funcția de cancelar, Germania își propune să devină vârful de lance al reînarmării europene, având în vedere amenințarea rusească și scăderea interesului Washingtonului pentru această regiune, mai notează sursele citate.

