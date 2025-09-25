Prima pagină » Știri externe » Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia

Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia

Andrei Văcaru
25 sept. 2025, 21:49, Știri externe
Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Turcia să înceteze să cumpere petrol din Rusia, ca parte a eforturilor occidentale de a reduce din încasările Rusiei din vânzarea de energie, cu scopul de a împiedica Rusia să continue războiul din Ucraina.

Într-o conferință de presă comună cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, Trump a spus că oprirea importurilor de petrol din Rusia ar fi „cel mai bun lucru” pe care l-ar putea face președintele turc, scrie BBC. Erdogan a mers la Casa Albă în încercarea de a obține de la Trump ridicarea sancțiunilor impuse Ankarei, astfel încât Turcia să poată cumpăra aeronave F-35. Întâlnirea s-a încheiat fără vreun angajament ferm din partea lui Trump, însă liderul de la Casa Albă și-a exprimat optimismul în această direcție.

Turcia a fost împiedicată ani întregi să cumpere avioane F-35 americane. În 2019, a fost exclusă dintr-un program în care producea piese pentru avionul de război după ce a achiziționat sisteme de apărare aeriană din Rusia. Washingtonul a blocat atunci achiziția de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susținând că, prin operaționalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obține informații despre capabilitățile avioanelor F-35.

Donald Trump insistă ca statele europene să nu mai achiziționeze energie din Rusia

Donald Trump a cerut marți, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina. Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”

Cererea lui Donald Trump ca Ungaria să renunțe la dependența de petrolul rusesc, RESPINSĂ tranșant de Viktor Orban

Sursa foto: Profimedia

Citește și

EXTERNE UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
22:39
UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
EXTERNE Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
22:00
Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
VIDEO Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”
21:11
Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”
EXTERNE Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el
19:28
Mahmoud Abbas CONDAMNĂ, la ONU, Hamas pentru atacul din 7 octombrie. Gruparea nu va face parte din viitorul guvern palestinian, spune el
VIDEO Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite
19:04
Kremlinul continuă să testeze vigilența NATO /AVIOANE militare ruse, interceptate în apropierea Danemarcei și Statelor Unite
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat de Nicușor Dan. Președintele, dezvăluiri după ședința CSAT: În spate au fost oameni cu bani
Evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Telescopul James Webb a observat „structuri întunecate” în atmosfera lui Saturn
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
22:42
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
POLITICĂ Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
22:33
Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
VIDEO Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
22:30
Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
VIDEO Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
22:11
Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
POLITICĂ De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte
22:05
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte
ACTUALITATE Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget”
22:03
Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget”