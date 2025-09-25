Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Turcia să înceteze să cumpere petrol din Rusia, ca parte a eforturilor occidentale de a reduce din încasările Rusiei din vânzarea de energie, cu scopul de a împiedica Rusia să continue războiul din Ucraina.

Într-o conferință de presă comună cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, Trump a spus că oprirea importurilor de petrol din Rusia ar fi „cel mai bun lucru” pe care l-ar putea face președintele turc, scrie BBC. Erdogan a mers la Casa Albă în încercarea de a obține de la Trump ridicarea sancțiunilor impuse Ankarei, astfel încât Turcia să poată cumpăra aeronave F-35. Întâlnirea s-a încheiat fără vreun angajament ferm din partea lui Trump, însă liderul de la Casa Albă și-a exprimat optimismul în această direcție.

Turcia a fost împiedicată ani întregi să cumpere avioane F-35 americane. În 2019, a fost exclusă dintr-un program în care producea piese pentru avionul de război după ce a achiziționat sisteme de apărare aeriană din Rusia. Washingtonul a blocat atunci achiziția de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susținând că, prin operaționalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obține informații despre capabilitățile avioanelor F-35.

Donald Trump insistă ca statele europene să nu mai achiziționeze energie din Rusia

Donald Trump a cerut marți, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, ca țările europene să înceteze să mai cumpere gaze și petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forța astfel pe președintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina. Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere petrol rusesc.

În cadrul UE, Ungaria și Slovacia, exact țările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieșire la mare și se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte țări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

