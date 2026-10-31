🚨 Europa, asediată de greve și proteste. Sute de mii de oameni sunt așteptați să iasă în stradă în marile orașe din Franța și Germania. Autoritățile din ambele țări sunt în alertă maximă și au mobilizat zeci de mii de polițiști

Franța și Germania sunt acaparate astăzi de proteste masive împotriva creșterii costului vieții, a scumpirilor și a degradării serviciilor publice. Autoritățile din ambele țări sunt în alertă maximă și au mobilizat zeci de mii de polițiști pentru a preveni violențele și jafurile.

În Germania, o alianță informală de grupuri, numită „Gen Z regelt” (Generația Z rezolvă problema), a cerut susținătorilor săi să iasă la proteste în peste 30 de orașe. În acest climat de proteste, Alexander Throm, membru al grupului parlamentar conservator aflat la guvernare, a scris în ziarul Handelsblatt că „scene precum cele din Franța trebuie prevenite cu orice preț”.

În același timp, Felix Banaszak, co-președintele Partidului Verde din opoziție, a avertizat împotriva încercărilor de a plasa protestele tinerilor sub suspiciune înainte ca acestea să se întâmple.

„Retorica [CDU], care urmărește să incrimineze aceste proteste preventiv și să le prezinte drept opera unor bande de jefuitori, ar putea chiar să-i îndrepte pe oameni spre radicalizare”, a spus Felix Banaszak.

De asemenea, șefa poliției din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a precizat că peste 1.500 de polițiști au fost desfășurați în capitală, deși are puține motive să se teamă că această manifestație va degenera.

Cu puțin timp înainte de demonstrațiile masive ale mișcării de tineret „Gen Z regelt”, poliția a arestat patru bărbați, suspectați de pregătirea unor „acțiuni violente” în timpul unei acțiuni din Düsseldorf. Conform informațiilor publicate de BILD, suspecții discutau pe internet despre fabricarea de cocktailuri Molotov și intenționau să le aducă la demonstrație.

Până vineri, peste 160.000 de persoane și-au declarat intenția pe internet de a participa la protestele din întreaga Germanie. Cel mai mare număr de înscrieri a fost înregistrat în Köln (peste 14.000), Frankfurt pe Main (aproximativ 13.000), Berlin (peste 10.000) și München (peste 8.000).

La Paris, de asemenea, au fost anunțate două marșuri separate organizate de sindicate și de Vestele Galbene prin centrul orașului, însă acestea au fost interzise. În schimb, poliția a autorizat un singur marș în extremitatea sud-estică. Pentru a asigura ordinea publică, guvernul a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național.

Ministerul de Interne francez a declarat că 410.000 de persoane au mărșăluit sâmbăta trecută, când o prezență puternică a poliției a împiedicat în mare parte repetarea violențelor pe scară largă și a jafurilor care au cuprins orașele franceze în timpul unui prim val de proteste în masă, pe 17 octombrie.

Sindicatele franceze și mișcarea Vestelor Galbene, care protestează împotriva salariilor mici, a costului crescut al vieții și a deteriorării serviciilor publice, s-au alăturat studenților și elevilor care cer condiții de învățământ mai bune.

Vineri, Italia a trecut și ea printr-o serie de proteste strâns legate de aceleași nemulțumiri precum cele din Franța și Germania. O grevă generală organizată în peste 50 de orașe, unde s-au strâns peste un milion de oameni, a paralizat întreaga țară.

Forțele de ordine au intervenit în forță în Milano și Bologna, folosind tunuri de apă și gaze lacrimogene, dar în rest, marșurile au fost pașnice.