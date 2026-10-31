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🚨 Europa, asediată de greve și proteste. Sute de mii de oameni sunt așteptați să iasă în stradă în marile orașe din Franța și Germania. Autoritățile din ambele țări sunt în alertă maximă și au mobilizat zeci de mii de polițiști

Europa, asediată de greve și proteste. Sute de mii de oameni sunt așteptați să iasă în stradă în marile orașe din Franța și Germania. Autoritățile din ambele țări sunt în alertă maximă și au mobilizat zeci de mii de polițiști
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Actualizări
16:44

UPDATE. În Franța, protestele au scăzut în intensitate față de weekendurile trecute

Ministerul francez de interne a declarat că aproximativ 15.000 de persoane participă la demonstrații în toată țara, iar situația rămâne „în general calmă”. Până în prezent, manifestațiile s-au desfășurat „fără incidente notabile”, însă s-au efectuat 27 de arestări până la ora 14:00, ora locală.

16:26

UPDATE. Poliția germane a furnizat primele cifre privind participarea la proteste

Până în prezent, poliția din Germania a raportat 2.700 de protestatari la Berlin , 1.800 de persoane la München și aproximativ 1.000 la Frankfurt. Poliția din Köln nu a furnizat cifre, dar a declarat că numărul este „semnificativ” mai mic decât cei 15.000 înregistrați de organizatori, potrivit ziarului german Die Welt.

16:23

UPDATE. Tinerii din Generația Z au început marșurile pe străzile marilor orașe din Germania

Marșurile de pe străzile marilor orașe germane au început aproape simultan cu cele din Franța. Au loc marșuri în Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dresda și multe alte orașe.

16:17

UPDATE. Au început protestele în marile orașe franceze

Protestatarii din Paris au început să mărșăluiască de la Porte de Bagnolet. În același timp, demonstrații similare au loc și în Lille și Lyon.

Candidatul partidului de stânga La France Insoumise (LFI) la alegerile prezidențiale din Franța, Jean-Luc Mélenchon, și deputata franco-palestiniană în Parlamentul European, Rima Hassan, participă la demonstrații într-o încercare de a capta capital politic.

16:13

UPDATE. Marile magazine din Franța și-au baricadat vitrinele

Valul masiv de proteste violente declanșat în Franța a transformat marile orașe în adevărate zone de securitate. Comercianții și marile branduri au recurs la baricadarea completă a magazinelor ca singură metodă eficientă de supraviețuire în fața jafurilor și distrugerilor.

16:01

UPDATE. În Germania, magazinele au baricadat vitrinele înaintea protestelor organizate de Generația Z

În marile orașe din Germania, proprietarii de magazine au luat măsuri de securitate sporite înaintea demonstrațiilor masive ale mișcării „GenZ regelt”. În Hamburg, există o lipsă de panouri de lemn speciale, folosite de comercianți pentru a proteja vitrinele. Unele magazine au comandat materiale de construcție chiar din Berlin, pentru a se pregăti de posibilele tulburări.

La Berlin, muncitorii au consolidat fațadele magazinelor de pe strada comercială Kurfürstendamm. În mod specific, angajații au protejat vitrinele magazinului BOSS cu panouri speciale, lucrând până la miezul nopții și reluând activitatea la ora șapte dimineața.

La Stuttgart, poliția a concentrat forțe suplimentare în Piața Palatului, unde au fost văzute mașini de poliție și unități de motocicliști. În Hamburg, în timpul pregătirilor pentru demonstrații, sistemul de alarmă și sistemul antiefracție cu fum al magazinului Gucci au pornit accidental, ceea ce a determinat sosirea pompierilor și a poliției la fața locului.

Franța și Germania sunt acaparate astăzi de proteste masive împotriva creșterii costului vieții, a scumpirilor și a degradării serviciilor publice. Autoritățile din ambele țări sunt în alertă maximă și au mobilizat zeci de mii de polițiști pentru a preveni violențele și jafurile.

În Germania, o alianță informală de grupuri, numită „Gen Z regelt” (Generația Z rezolvă problema), a cerut susținătorilor săi să iasă la proteste în peste 30 de orașe. În acest climat de proteste, Alexander Throm, membru al grupului parlamentar conservator aflat la guvernare, a scris în ziarul Handelsblatt că „scene precum cele din Franța trebuie prevenite cu orice preț”.

În același timp, Felix Banaszak, co-președintele Partidului Verde din opoziție, a avertizat împotriva încercărilor de a plasa protestele tinerilor sub suspiciune înainte ca acestea să se întâmple.

„Retorica [CDU], care urmărește să incrimineze aceste proteste preventiv și să le prezinte drept opera unor bande de jefuitori, ar putea chiar să-i îndrepte pe oameni spre radicalizare”, a spus Felix Banaszak.

De asemenea, șefa poliției din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a precizat că peste 1.500 de polițiști au fost desfășurați în capitală, deși are puține motive să se teamă că această manifestație va degenera.

Cu puțin timp înainte de demonstrațiile masive ale mișcării de tineret „Gen Z regelt”, poliția a arestat patru bărbați, suspectați de pregătirea unor „acțiuni violente” în timpul unei acțiuni din Düsseldorf. Conform informațiilor publicate de BILD, suspecții discutau pe internet despre fabricarea de cocktailuri Molotov și intenționau să le aducă la demonstrație.

Până vineri, peste 160.000 de persoane și-au declarat intenția pe internet de a participa la protestele din întreaga Germanie. Cel mai mare număr de înscrieri a fost înregistrat în Köln (peste 14.000), Frankfurt pe Main (aproximativ 13.000), Berlin (peste 10.000) și München (peste 8.000).

La Paris, de asemenea, au fost anunțate două marșuri separate organizate de sindicate și de Vestele Galbene prin centrul orașului, însă acestea au fost interzise. În schimb, poliția a autorizat un singur marș în extremitatea sud-estică. Pentru a asigura ordinea publică, guvernul a mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național.

Ministerul de Interne francez a declarat că 410.000 de persoane au mărșăluit sâmbăta trecută, când o prezență puternică a poliției a împiedicat în mare parte repetarea violențelor pe scară largă și a jafurilor care au cuprins orașele franceze în timpul unui prim val de proteste în masă, pe 17 octombrie.

Sindicatele franceze și mișcarea Vestelor Galbene, care protestează împotriva salariilor mici, a costului crescut al vieții și a deteriorării serviciilor publice, s-au alăturat studenților și elevilor care cer condiții de învățământ mai bune.

Vineri, Italia a trecut și ea printr-o serie de proteste strâns legate de aceleași nemulțumiri precum cele din Franța și Germania. O grevă generală organizată în peste 50 de orașe, unde s-au strâns peste un milion de oameni, a paralizat întreaga țară.
Forțele de ordine au intervenit în forță în Milano și Bologna, folosind tunuri de apă și gaze lacrimogene, dar în rest, marșurile au fost pașnice.

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