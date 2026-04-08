Israelul a acceptat armistițiul cu Iranul. Libanul, „sărit” din acord. Când și în ce condiții se redeschide Strâmtoarea Ormuz

Israelul a acceptat un armistițiu temporar cu Iranul, negociat cu implicarea SUA și a Pakistanului, după un ultimatumul apocaliptic lansat de președintele Donald Trump. Acordul vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Guvernul Netanyahu a acceptat armistițiul cu Iran, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de AFP sub protecția anonimatului, într-un moment de tensiune majoră în Orientul Mijlociu. Înțelegerea a fost obținută cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lansat de Donald Trump, care amenința cu distrugerea Republicii Islamice dacă nu se ajunge la un acord rapid, scrie Al Jazzera.

Negocierile au fost intermediate de Pakistan, iar cele două părți au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, condiționat de redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

Mediatorul pakistanez a precizat că acordul se extinde și asupra situației din Liban, unde Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran, însă Netanyahu a precizat că acest armistițiu nu include, de fapt, și Libanul.

Libanul a fost antrenat în război pe 2 martie, după ce Hezbollah, aliniat Iranului, a lansat atacuri asupra Israelului. Gruparea Hezbollah a declarat că atacurile au fost o represalii pentru uciderea de către Israel a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie, precum și pentru încălcările aproape zilnice ale armistițiului convenit în Liban în noiembrie 2024.

De atunci, atacurile israeliene asupra Libanului au ucis peste 1.500 de persoane și au provocat strămutarea a peste 1 milion de persoane. Armata israeliană a lansat, de asemenea, o invazie în sudul Libanului și a declarat că își propune să ocupe mai mult teritoriu pentru ceea ce numește o zonă tampon.

Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit unui comunicat emis de biroul premierului Benjamin Netanyahu, Israelul sprijină armistițiul, însă doar în anumite condiții clare.

„Cu condiția ca Iranul să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz și să înceteze toate atacurile împotriva Statelor Unite, Israelului și altor țări din regiune”, a transmis biroul premierului israelian.

De asemenea, autoritățile israeliene au reiterat și sprijinul ferm pentru strategia Washingtonului privind limitarea influenței Teheranului.

„Israelul susține efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, balistică și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și întreaga lume”.

De cealaltă parte, Iranul a anunțat că va respecta încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni, timp în care va permite tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, Iranul și Omanul anunță că vor percepe taxe de tranzit navelor care trec prin Strâmtoarea Hormuz pe durata armistițiului, iar fondurile vor fi alocate pentru reconstrucție, potrivit presei de stat.

