Israelul a acceptat armistițiul cu Iranul. Libanul, „sărit" din acord. Când și în ce condiții se redeschide Strâmtoarea Ormuz

Israelul a acceptat armistițiul cu Iranul. Libanul, „sărit” din acord. Când și în ce condiții se redeschide Strâmtoarea Ormuz

Mihai Tănase
Israelul a acceptat un armistițiu temporar cu Iranul, negociat cu implicarea SUA și a Pakistanului, după un ultimatumul apocaliptic lansat de președintele Donald Trump. Acordul vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Guvernul Netanyahu a acceptat armistițiul cu Iran, potrivit unui oficial al Casei Albe, citat de AFP sub protecția anonimatului, într-un moment de tensiune majoră în Orientul Mijlociu. Înțelegerea a fost obținută cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lansat de Donald Trump, care amenința cu distrugerea Republicii Islamice dacă nu se ajunge la un acord rapid, scrie Al Jazzera.

Negocierile au fost intermediate de Pakistan, iar cele două părți au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, condiționat de redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

Mediatorul pakistanez a precizat că acordul se extinde și asupra situației din Liban, unde Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran, însă Netanyahu a precizat că acest armistițiu nu include, de fapt, și Libanul.

Libanul a fost antrenat în război pe 2 martie, după ce Hezbollah, aliniat Iranului, a lansat atacuri asupra Israelului. Gruparea Hezbollah a declarat că atacurile au fost o represalii pentru uciderea de către Israel a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie, precum și pentru încălcările aproape zilnice ale armistițiului convenit în Liban în noiembrie 2024.

De atunci, atacurile israeliene asupra Libanului au ucis peste 1.500 de persoane și au provocat strămutarea a peste 1 milion de persoane. Armata israeliană a lansat, de asemenea, o invazie în sudul Libanului și a declarat că își propune să ocupe mai mult teritoriu pentru ceea ce numește o zonă tampon.

Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz

Potrivit unui comunicat emis de biroul premierului Benjamin Netanyahu, Israelul sprijină armistițiul, însă doar în anumite condiții clare.

„Cu condiția ca Iranul să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz și să înceteze toate atacurile împotriva Statelor Unite, Israelului și altor țări din regiune”, a transmis biroul premierului israelian.

De asemenea, autoritățile israeliene au reiterat și sprijinul ferm pentru strategia Washingtonului privind limitarea influenței Teheranului.

„Israelul susține efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, balistică și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și întreaga lume”.

De cealaltă parte, Iranul a anunțat că va respecta încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni, timp în care va permite tranzitul în siguranță al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Totodată, Iranul și Omanul anunță că vor percepe taxe de tranzit navelor care trec prin Strâmtoarea Hormuz pe durata armistițiului, iar fondurile vor fi alocate pentru reconstrucție, potrivit presei de stat.

Pace în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Iranul confirmă armistițiul cu SUA și permite tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz

Citește și

FLASH NEWS Atac rusesc cu drone la granița României. RO-Alert în Tulcea. MApN a ridicat două avioane de luptă F-16
07:25
Atac rusesc cu drone la granița României. RO-Alert în Tulcea. MApN a ridicat două avioane de luptă F-16
INEDIT Naștere la bordul unui avion spre New York. Dialog viral între pilot și turnul de control
07:00
Naștere la bordul unui avion spre New York. Dialog viral între pilot și turnul de control
FLASH NEWS Pace în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Iranul confirmă armistițiul cu SUA și permite tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz
03:46
Pace în Orientul Mijlociu pentru două săptămâni. Iranul confirmă armistițiul cu SUA și permite tranzitul liber prin Strâmtoarea Ormuz
BREAKING NEWS Trump anunță un armistițiu de două săptămâni în care SUA nu vor mai ataca Iranul, după ce a amenințat cu distrugerea completă. Ce solicită în schimb
01:56
Trump anunță un armistițiu de două săptămâni în care SUA nu vor mai ataca Iranul, după ce a amenințat cu distrugerea completă. Ce solicită în schimb
FLASH NEWS Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni
23:49
Pe ultima sută de metri, Pakistanul îi cere lui Donald Trump să prelungească ultimatumul pentru Iran cu două săptămâni
MILITAR Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
23:30
Care sunt planurile ascunse ale Beijingului. China închide zone vaste din spațiul său aerian fără explicații pentru 40 de zile
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
De ce este ariciul un animal mai valoros decât am crede?

