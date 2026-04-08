Cine sunt cele 5 personaje-cheie iraniene de care depinde, acum, supraviețuirea regimului de la Teheran

Cristian Lisandru
Cinci personaje-cheie reușesc să țină Iranul pe linia de plutire. Operațiunea militară comună americano-israeliană l-a eliminat pe fostul lider suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei. Fiul și succesorul său, Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă în public. Cu toate acestea, regimul de la Teheran supraviețuiește. Iranul a acceptat și un armistițiu temporar cu SUA. 

Republica Islamică a fost concepută în așa fel încât să supraviețuiască dispariției unui individ din lanțul de comandă, indiferent de importanța sa.

  • Iranul se bazează pe mai multe instituții menite să îi conserve supraviețuirea în perioade de criză.
  • În astfel de perioade, Republica Islamică se sprijină pe doi piloni centrali.
  • Primul îl reprezintă forțele armate, care continuă războiul și impun costuri Statelor Unite și Israelului.
  • Al doilea pilon este aparatul de represiune internă, care se confruntă cu adevărata amenințare existențială a regimului, poporul iranian.

„Supraviețuirea regimului de la Teheran depinde acum de figuri-cheie din parlament, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Consiliul Suprem de Securitate Națională (SNSC), sistemul judiciar și forțele de ordine naționale”, explică analiștii Janatan Sayeh și Samuel Ben-Ur într-o analiză publicată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor  (FDD – Foundation for Defense of Democracies).

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului | Foto – Mediafax

Mohammad Bagher Ghalibaf – președintele Parlamentului din Iran

Cariera lui Mohammad Bagher Ghalibaf bifează mai multe capitole: represiune, corupție, serviciu în IRGC și legături cu grupările teroriste palestiniene.

Mohammad Bagher Ghalibaf rămâne nesancționat, totuși, și conduce acum discuțiile cu Washingtonul în numele Teheranului.

  • Și-a început ascensiunea alăturânduse IRGC și a devenit comandantul Forțelor Aeriene.
  • În timpul protestelor studențești din 1999, a supravegheat represiunea violentă în timpul căreia forțele de securitate i-au aruncat pe studenți de pe acoperișurile căminelor.
  • Ulterior, Mohammad Bagher Ghalibaf s-a lăudat: „Am fost printre cei care au comis bătăi la nivelul străzii și sunt mândru de asta”.
  • A fost numit, ulterior, la conducerea poliției naționale iraniene, prima linie de represiune a regimului împotriva disidenței.

În timpul mandatului său de primar al Teheranului, la mijlocul anilor 2000, Ghalibaf a fost implicat în multiple scandaluri de corupție.

  • Canalizarea de fonduri și proprietăți municipale către companii legate de IRGC.
  • Scheme de delapidare legate de proiecte de dezvoltare.
  • Eforturide blocare a anchetelor.

Ca președinte al parlamentului, Ghalibaf a promis sprijin pentru Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, în timpul întâlnirilor cu oficialii acestora din 2024.

Recent, a respins compromisul cu Washingtonul și a declarat: „Cu siguranță nu căutăm un armistițiu. Credem că trebuie să lovim agresorul în gură”.

Mohammad Bagher Ghalibaf – președintele Parlamentului din Iran | Foto – Profimedia Images

Mohammad Bagher Zolghadr, șeful SNSC

Mohammad Bagher Zolghadr conduce acum SNSC, organismul care coordonează armata, serviciile de informații și politica externă a Iranului.

SNSC ia decizii vitale privind războiul, securitatea internă și programul nuclear.

Comandant veteran al IRGC, Mohammad Bagher Zolghadr a contribuit la punerea bazelor rețelei extrateritoriale de intermediari a Teheranului, care a evoluat în Forța Quds.

Ulterior, a ocupat funcția de comandant-șef adjunct al IRGC – din 1997 până în 2005 – supraveghind atât operațiunile interne, cât și pe cele externe.

  • A fost sancționat în diferite jurisdicții atât pentru proliferarea nucleară a Iranului, cât și pentru represiune.
  • Consiliul de Securitate al ONU l-a sancționat în 2007 în temeiul Rezoluției 1747 pentru legături cu programele nucleare și de rachete ale Iranului.
  • Măsura a fost adoptată, ulterior, de Uniunea Europeană (UE).
  • Marea Britanie la sancționat în 2023 pentru implicarea în activități nucleare.

Cariera lui Zolghadr a bifat și aparatul de securitate internă al regimului de la Teheran.

  • În calitate de adjunct al șefului Statului Major General al Forțelor Armate pentru coordonarea Basij, Zolghadr  a lucrat direct cu forța principală de represiune a regimului.
  • Apoi a deținut funcții de conducere în sistemul judiciar, care instituționalizează represiunea prin arestări și urmăriri penale.

Canada l-a sancționat în 2022 pentru încălcări grave ale drepturilor omului, legate de reprimarea protestelor din Iran.

Mohammad Bagher Zolghadr, șeful SNSC | Foto – Profimedia Images

Ahmad Vahidi, comandantul IRGC

În calitate de comandant al principalului corp militar și ideologic al regimului, Ahmand Vahidi nu numai că dirijează eforturile de război, dar joacă și un rol esențial în menținerea coerciției interne.

Ca ministru de interne, Ahmand Vahidi a supravegheat reprimarea protestelor la nivel național.

  • SUA l-au pus pe lista de sacnțiuni, în 2022, în temeiul Ordinului Executiv 13553 pentru orchestrarea întreruperilor de curent la internet și pentru ordinul dat Comandamentului de Aplicare a Legii (NAJA) de a ucide mii de persoane.
  • UE a impus sancțiuni paralele în 2022 pentru utilizarea de muniție reală și detenția arbitrară a protestatarilor și jurnaliștilor.
  • Washingtonul îl sancționase în 2010 în baza Ordinului Executiv 13382 pentru legături cu programele nucleare și de rachete ale Iranului, iar UE a emis măsuri similare.

Interpolul menține o notificare roșie pentru rolul său în atentatul cu bombă din Argentina, din 1994, soldat cu 85 de morți.

Comandant al Forței Quds din 1988 până în 1998, Ahmand Vahidi este, de asemenea, legat de atentatul cu bombă din 1983 de la cazărmile de la Beirut, soldat cu 241 de victime americane.

Același Ahmand Vahidi este legat și de atacul de la Turnurile Khobar, din 1996, dar și de atacul asupra ambasadei din Yemen din 2008.

Ahmad Vahidi | Foto – Profiemdia Images

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, președintele Curții Supreme a Iranului

Clericul Gholam-Hossein Mohseni-Ejei este președintele Curții Supreme a Iranului din 2021.

Anterior a deținut și alte funcții importante, precum șef al Ministerului Informațiilor (MOI) și procuror general.  Instanțele iraniene și MOI lucrează în tandem pentru a viza disidenții și a intensifica represiunea. Ejei a condus ambele ramuri.

  • După moartea lui Ali Khamenei, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a făcut parte din consiliul interimar de conducere al Iranului, format din trei persoane.
  • A fost alături de ayatollahul Alireza Arafi și președintele Masoud Pezeshkian, până când Mojtab Khameneia l-a înlocuit pe tatăl său în funcția de lider suprem.
  • În timpul mandatului său de ministru al informațiilor în timpul protestelor din 2009, a fost sancționat de Statele Unite, Regatul Unit și UE pentru supravegherea arestării arbitrare a demonstranților.
  • Cei arestați au fost torturați și constrânși să depună mărturisiri false în timpuș unor interogatorii dure.

Iranul a înregistrat o creștere anuală a numărului de execuții de când Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a preluat rolul de șef al sistemului judiciar, în 2021.

Acum, tot el supraveghează execuțiile publice prin spânzurare ale protestatarilor reținuți în timpul valului din ianuarie 2026. Și, așa cum a amenințat, nu are milă.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, președintele Curții Supreme a Iranului | Foto – Profimedia Images

Ahmad-Reza Radan, șeful Comandamentului pentru Aplicarea Legii

În calitate de comandant veteran al poliției care conduce prima linie de represiune a regimului, Radan a supervizat forțele care nu numai că ucid iranienii pe străzi, îi urmăresc, vânează și arestează.

  • Statele Unite l-au sancționat în 2010 pentru rolul său de șef adjunct al Comandamentului de Aplicare a Legii din Iran. Comandamentul supraveghea reprimarea violentă a protestelor din 2009.
  • A fost sancționat de UE în 2011 și de Regatul Unit în 2020.
  • Pe măsură ce represiunea a persistat, Canada – în 2024 – și Australia – în 2026 – au impus sancțiuni similare.
  • Rolul lui Ahmad-Reza Radan în terorizarea iranienilor este unul esențial în timpul războiului.

Ahmad-Reza Radan, șeful Comandamentului pentru Aplicarea Legii | Foto – Profimedia Images

  • A ordonat arestarea a peste 21.000 de persoane în timpul Războiului de 12 Zile și a anunțat peste 500 de arestări suplimentare de la începutul conflictului actual.

De asemenea, Ahmad-Reza Radan i-a amenințat permanent pe demnstranți și a avertizat că forțele sale „au degetele pe trăgaci”.

ACTUALITATE Cutremur în județul Buzău, cu magnitudinea 4. Cum trebuie să reacționăm în cazul unui seism puternic
10:10
Cutremur în județul Buzău, cu magnitudinea 4. Cum trebuie să reacționăm în cazul unui seism puternic
MILITAR Diversiunea CIA și intervenția echipei de elită SEAL 6. Culisele misiunii de salvare a pilotului american de pe avionul F-15E Strike Eagle, doborât în Iran
09:00
Diversiunea CIA și intervenția echipei de elită SEAL 6. Culisele misiunii de salvare a pilotului american de pe avionul F-15E Strike Eagle, doborât în Iran
ULTIMA ORĂ Atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei s-au mutat la graniţa cu România. Sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere
06:33
Atacurile cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei s-au mutat la graniţa cu România. Sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere
EXCLUSIV Imaginile zilei cu crăpăturile uriașe din zidurile Casei Poporului. Există pericol de prăbușire? Specialiștii consultați de Gândul dau verdictul
06:30
Imaginile zilei cu crăpăturile uriașe din zidurile Casei Poporului. Există pericol de prăbușire? Specialiștii consultați de Gândul dau verdictul
FLASH NEWS Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
13:45
Nicuşor Dan cere desecretizarea achiziţiilor de vaccinuri Pfizer
Gândul de Vreme Cât de mult se răcește vremea față de zilele trecute și în ce regiuni se intensifică vântul. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM
10:36
Cât de mult se răcește vremea față de zilele trecute și în ce regiuni se intensifică vântul. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Furtunile de praf de pe Marte generează electricitate și rescriu chimia planetei
DEZVĂLUIRI Fiica lui Michael Schumacher rupe tăcerea despre accidentul tatălui. Cum a reușit să treacă peste tragedie
10:21
Fiica lui Michael Schumacher rupe tăcerea despre accidentul tatălui. Cum a reușit să treacă peste tragedie
ECONOMIE Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 6% în luna februarie. Vânzările de produse nealimentare și carburanți sunt cele mai afectate
10:14
Comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 6% în luna februarie. Vânzările de produse nealimentare și carburanți sunt cele mai afectate
ALERTĂ Un nou mesaj RO-Alert emis pentru nordul județului Tulcea. Populația e avertizată cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian
10:12
Un nou mesaj RO-Alert emis pentru nordul județului Tulcea. Populația e avertizată cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian
ACTUALITATE Miercurea Mare, ce este complet interzis să faci pe 8 aprilie. Ce avertizează preoții
09:56
Miercurea Mare, ce este complet interzis să faci pe 8 aprilie. Ce avertizează preoții
FLASH NEWS Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Când va fi înmormântat și cum pot fanii să își ia adio de la marele antrenor
09:43
Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Când va fi înmormântat și cum pot fanii să își ia adio de la marele antrenor
PACE ÎN IRAN Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”
09:42
Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”

