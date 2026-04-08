Cine sunt cele 5 personaje-cheie iraniene de care depinde, acum, supraviețuirea regimului de la Teheran

Cinci personaje-cheie reușesc să țină Iranul pe linia de plutire. Operațiunea militară comună americano-israeliană l-a eliminat pe fostul lider suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei. Fiul și succesorul său, Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă în public. Cu toate acestea, regimul de la Teheran supraviețuiește. Iranul a acceptat și un armistițiu temporar cu SUA.

Republica Islamică a fost concepută în așa fel încât să supraviețuiască dispariției unui individ din lanțul de comandă, indiferent de importanța sa.

Iranul se bazează pe mai multe instituții menite să îi conserve supraviețuirea în perioade de criză

În astfel de perioade, Republica Islamică se sprijină pe doi piloni centrali.

Primul îl reprezintă forțele armate , care continuă războiul și impun costuri Statelor Unite și Israelului.

, care continuă războiul și impun costuri Statelor Unite și Israelului. Al doilea pilon este aparatul de represiune internă, care se confruntă cu adevărata amenințare existențială a regimului, poporul iranian.

„Supraviețuirea regimului de la Teheran depinde acum de figuri-cheie din parlament, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Consiliul Suprem de Securitate Națională (SNSC), sistemul judiciar și forțele de ordine naționale”, explică analiștii Janatan Sayeh și Samuel Ben-Ur într-o analiză publicată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD – Foundation for Defense of Democracies).

Mohammad Bagher Ghalibaf – președintele Parlamentului din Iran

Cariera lui Mohammad Bagher Ghalibaf bifează mai multe capitole: represiune, corupție, serviciu în IRGC și legături cu grupările teroriste palestiniene.

Mohammad Bagher Ghalibaf rămâne nesancționat, totuși, și conduce acum discuțiile cu Washingtonul în numele Teheranului.

Și-a început ascensiunea alăturându-se IRGC și a devenit comandantul Forțelor Aeriene.

se IRGC și a devenit comandantul Forțelor Aeriene. În timpul protestelor studențești din 1999, a supravegheat represiunea violentă în timpul căreia forțele de securitate i-au aruncat pe studenți de pe acoperișurile căminelor.

Ulterior, Mohammad Bagher Ghalibaf s-a lăudat „Am fost printre cei care au comis bătăi la nivelul străzii și sunt mândru de asta”.

A fost numit, ulterior, la conducerea poliției naționale iraniene, prima linie de represiune a regimului împotriva disidenței.

În timpul mandatului său de primar al Teheranului, la mijlocul anilor 2000, Ghalibaf a fost implicat în multiple scandaluri de corupție.

Canalizarea de fonduri și proprietăți municipale către companii legate de IRGC.

Scheme de delapidare legate de proiecte de dezvoltare.

legate de proiecte de dezvoltare. Eforturide blocare a anchetelor.

Ca președinte al parlamentului, Ghalibaf a promis sprijin pentru Hamas și Jihadul Islamic Palestinian, în timpul întâlnirilor cu oficialii acestora din 2024.

Recent, a respins compromisul cu Washingtonul și a declarat: „Cu siguranță nu căutăm un armistițiu. Credem că trebuie să lovim agresorul în gură”.

Mohammad Bagher Zolghadr, șeful SNSC

Mohammad Bagher Zolghadr conduce acum SNSC, organismul care coordonează armata, serviciile de informații și politica externă a Iranului.

SNSC ia decizii vitale privind războiul, securitatea internă și programul nuclear.

Comandant veteran al IRGC, Mohammad Bagher Zolghadr a contribuit la punerea bazelor rețelei extrateritoriale de intermediari a Teheranului, care a evoluat în Forța Quds.

Ulterior, a ocupat funcția de comandant-șef adjunct al IRGC – din 1997 până în 2005 – supraveghind atât operațiunile interne, cât și pe cele externe.

A fost sancționat în diferite jurisdicții atât pentru proliferarea nucleară a Iranului, cât și pentru represiune.

Consiliul de Securitate al ONU l-a sancționat în 2007 în temeiul Rezoluției 1747 pentru legături cu programele nucleare și de rachete ale Iranului.

Măsura a fost adoptată, ulterior, de Uniunea Europeană (UE).

Marea Britanie l–a sancționat în 2023 pentru implicarea în activități nucleare.

Cariera lui Zolghadr a bifat și aparatul de securitate internă al regimului de la Teheran.

În calitate de adjunct al șefului Statului Major General al Forțelor Armate pentru coordonarea Basij, Zolghadr a lucrat direct cu forța principală de represiune a regimului.

Apoi a deținut funcții de conducere în sistemul judiciar, care instituționalizează represiunea prin arestări și urmăriri penale.

Canada l-a sancționat în 2022 pentru încălcări grave ale drepturilor omului, legate de reprimarea protestelor din Iran.

Ahmad Vahidi, comandantul IRGC

În calitate de comandant al principalului corp militar și ideologic al regimului, Ahmand Vahidi nu numai că dirijează eforturile de război, dar joacă și un rol esențial în menținerea coerciției interne.

Ca ministru de interne, Ahmand Vahidi a supravegheat reprimarea protestelor la nivel național.

SUA l-au pus pe lista de sacnțiuni, în 2022, în temeiul Ordinului Executiv 13553 pentru orchestrarea întreruperilor de curent la internet și pentru ordinul dat Comandamentului de Aplicare a Legii (NAJA) de a ucide mii de persoane.

UE a impus sancțiuni paralele în 2022 pentru utilizarea de muniție reală și detenția arbitrară a protestatarilor și jurnaliștilor.

Washingtonul îl sancționase în 2010 în baza Ordinului Executiv 13382 pentru legături cu programele nucleare și de rachete ale Iranului, iar UE a emis măsuri similare.

Interpolul menține o notificare roșie pentru rolul său în atentatul cu bombă din Argentina, din 1994, soldat cu 85 de morți.

Comandant al Forței Quds din 1988 până în 1998, Ahmand Vahidi este, de asemenea, legat de atentatul cu bombă din 1983 de la cazărmile de la Beirut, soldat cu 241 de victime americane.

Același Ahmand Vahidi este legat și de atacul de la Turnurile Khobar, din 1996, dar și de atacul asupra ambasadei din Yemen din 2008.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, președintele Curții Supreme a Iranului

Clericul Gholam-Hossein Mohseni-Ejei este președintele Curții Supreme a Iranului din 2021.

Anterior a deținut și alte funcții importante, precum șef al Ministerului Informațiilor (MOI) și procuror general. Instanțele iraniene și MOI lucrează în tandem pentru a viza disidenții și a intensifica represiunea. Ejei a condus ambele ramuri.

După moartea lui Ali Khamenei, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a făcut parte din consiliul interimar de conducere al Iranului, format din trei persoane.

A fost alături de ayatollahul Alireza Arafi și președintele Masoud Pezeshkian, până când Mojtab Khameneia l-a înlocuit pe tatăl său în funcția de lider suprem.

În timpul mandatului său de ministru al informațiilor în timpul protestelor din 2009, a fost sancționat de Statele Unite, Regatul Unit și UE pentru supravegherea arestării arbitrare a demonstranților.

Cei arestați au fost torturați și constrânși să depună mărturisiri false în timpuș unor interogatorii dure.

Iranul a înregistrat o creștere anuală a numărului de execuții de când Gholam-Hossein Mohseni-Ejei a preluat rolul de șef al sistemului judiciar, în 2021.

Acum, tot el supraveghează execuțiile publice prin spânzurare ale protestatarilor reținuți în timpul valului din ianuarie 2026. Și, așa cum a amenințat, nu are milă.

Ahmad-Reza Radan, șeful Comandamentului pentru Aplicarea Legii

În calitate de comandant veteran al poliției care conduce prima linie de represiune a regimului, Radan a supervizat forțele care nu numai că ucid iranienii pe străzi, îi urmăresc, vânează și arestează.

Statele Unite l-au sancționat în 2010 pentru rolul său de șef adjunct al Comandamentului de Aplicare a Legii din Iran. Comandamentul supraveghea reprimarea violentă a protestelor din 2009.

A fost sancționat de UE în 2011 și de Regatul Unit în 2020.

Pe măsură ce represiunea a persistat, Canada – în 2024 – și Australia – în 2026 – au impus sancțiuni similare.

Rolul lui Ahmad-Reza Radan în terorizarea iranienilor este unul esențial în timpul războiului.

A ordonat arestarea a peste 21.000 de persoane în timpul Războiului de 12 Zile și a anunțat peste 500 de arestări suplimentare de la începutul conflictului actual.

De asemenea, Ahmad-Reza Radan i-a amenințat permanent pe demnstranți și a avertizat că forțele sale „au degetele pe trăgaci”.

