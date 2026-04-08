Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”

Mihai Tănase
Donald Trump | Foto - Mediafax

Donald Trump susține că acordul de încetare a focului cu Iranul este o „victorie totală” pentru America. Mai mult, armata Statelor Unite va interveni pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, rută vitală pentru petrolul global, după armistițiul de două săptămâni, care are șanse să devină un acord total de pace în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a declarat că acordul de încetare a focului încheiat cu Iran reprezintă o reușită majoră pentru Statele Unite.

”O victorie totală şi completă. 100%. Nu există niciun dubiu legat de asta”, a spus liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat AFP și citat de France 24, imediat după anunțarea armistițiului de două săptămâni.

Întrebat dacă va reveni la amenințările privind distrugerea infrastructurii iraniene în cazul unui eșec al acordului, Trump a evitat un răspuns direct: ”Va trebui să aşteptaţi pentru a vedea”, a declarat acesta.

Președintele american a insistat că problema programului nuclear iranian este sub control.

”Această chestiune va fi perfect reglată, altfel nu aş fi acceptat”, a spus Donald Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

SUA promit deblocarea Strâmtorii Ormuz

Un punct central al acordului îl reprezintă reluarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Președintele american a anunțat că Washingtonul va interveni direct pentru deblocarea zonei.

”SUA vor ajuta la decongestionarea traficului în strâmtoarea Ormuz”, a scris acesta pe platforma sa Truth Social.

Trump a transmis și un mesaj optimist privind impactul economic al acordului.

”Vor exista multe acţiuni pozitive! Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie”

În prezent, potrivit datelor furnizate de compania Kpler, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol brut și 46 de milioane de barili de produse rafinate sunt blocate în circa 200 de petroliere din regiune.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că China ar fi avut un rol indirect în facilitarea negocierilor, încurajând Iranul să accepte discuțiile. În acest context, Donald Trump urmează să efectueze o vizită oficială la Beijing în luna mai, unde se va întâlni cu președintele Xi Jinping.

