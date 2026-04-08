Un nou mesaj RO-Alert emis pentru nordul județului Tulcea. Populația e avertizată cu privire la posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

sursa foto: Captura RO-ALERT

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (ISU) a emis, miercuri, un nou mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce în apropierea graniței au fost semnalae explozii pe teritoriul Ucrainei. Populația este informată despre posibilitatea căderii unor obiecte căzute din spațiul aerian. 

Autoritățile au transmis populației din nordul județului Tulcea un mesaj RO-Alert, în contextul evoluțiilor de securitate din zona de frontieră cu Ucraina. Este al doilea mesaj de acest fel emis de ISU Tulcea în cursul zilei de miercuri.

În acest moment se aud explozii provenite de pe teritoriul ucrainean. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să fie vigilenţi şi să anunţe la 112 dacă observă obiecte căzute din spaţiul aerian. Reamintim că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, iar mesajele sunt transmise pentru ca populaţia să fie informată şi să cunoască măsurile de adăpostire şi protecţie. De asemenea, recomandăm cetăţenilor să se informeze din surse oficiale şi verificate”, anunță ISU Tulcea.

De asemenea, autoritățile subliniază că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse, iar mesajele au caracter preventiv și sunt transmise „pentru ca ca populația să fie informată și să cunoască măsurile de adăpostire și protecție”. Până în acest moment nu au fost primite apeluri în dispeceratul ISU Tulcea.

Locuitorii din Tulcea au primit primul mesaj RO-Alert în timpul nopții

În cursul nopții de marți spre miercuri a fost emis un alt mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce forțele Federației Ruse au lansat un atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesajul a fost transmis la ora 3:44 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, ca măsură preventivă pe fondul evoluției situației de securitate din apropierea frontierei.

