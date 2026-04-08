Miercurea Mare, ce este complet interzis să faci pe 8 aprilie. Ce avertizează preoții

Miercurea Mare, marcată pe 8 aprilie, ocupă un loc central în rânduiala liturgică a Săptămânii Patimilor, fiind dedicată rugăciunii, postului și reflecției. În tradiția ortodoxă, ziua evidențiază contrastul dintre pocăință și trădare.

Miercurea Mare este considerată un prilej de reflecție și îndreptare sufletească, menită să îi pregătească pe credincioși pentru momentele ce urmează în Săptămâna Patimilor și pentru sărbătoarea Învierii.

Semnificația biblică a Săptămânii Patimilor

În Miercurea Mare, Biserica Ortodoxă amintește de gestul de pocăință profundă al femeii păcătoase, care a udat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Episodul simbolizează transformarea celui căzut în păcat și evidențiază faptul că o credință autentică se arată prin smerenie, asumarea greșelilor și o dăruire sinceră față de Dumnezeu.

Tot în Miercurea Mare este amintită trădarea lui Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut pe Hristos pentru treizeci de arginți.

Ce nu trebuie să facem în Miercurea Mare

„Miercurea Mare este un moment de profundă introspecție și pregătire spirituală în Săptămâna Patimilor, o zi dedicată curățirii sufletești și regăsirii echilibrului interior. Credincioșii sunt îndemnați să își analizeze faptele, să ceară iertare și să își îndrepte viața, înțelegând pocăința nu ca pe un gest formal, ci ca pe o transformare autentică, care deschide drumul către virtuți și fapte bune. Postul și purificarea sufletească Postul din această zi este mai aspru și nu se limitează doar la restricțiile alimentare, ci implică și înfrânarea dorințelor și curățirea interioară.

În mod tradițional, nu se consumă urzici sau preparate cu oțet, ca simbol al suferinței lui Hristos, iar unii credincioși aleg să renunțe și la ulei sau vin, în funcție de obiceiurile locale și de starea de sănătate. În acest context, liniștea și rugăciunea devin esențiale pentru reflecție și pentru întărirea relației cu ceilalți și cu divinitatea.”, a precizat Părintele Damaschin, potrivit Digi 24.

