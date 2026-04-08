Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. Când va fi înmormântat și cum pot fanii să își ia adio de la marele antrenor

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu. „Il Luce” a murit la vârsta de 80 de ani, pe patul de spital, după ce starea de sănătate i s-a agravat. Decesul a survenit în cursul serii de marți, 7 aprilie 2026. Vezi mai jos, în articol, când va fi înmormântat și cum pot fanii să își ia adio de la marele antrenor.

Update. Trupul neînsuflețit al marelui antrenor va fi depus chiar de azi, 8 aprilie 2026, la Arena Națională.

Fanii au posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor începând cu ora 17:00, astăzi, la Arena Națională. Accesul publicului va fi permis până joi, 9 aprilie, la ora 20:00. Accesul va fi permis într-un circuit controlat. Iată intervalul în care fanii pot merge să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu:

Miercuri, 8 aprilie – 17:00 – 21:00

Joi, 9 aprilie – 10:00 – 20:00

Familia se pregătește de funeralii

Familia se pregătește de funeraliile marelui antrenor. Mircea Lucescu își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu din București. Și-a achiziționat, în urmă cu mai bine de 10 ani, prin concesionare notarială, locul în care îi va fi depus trupul neînsuflețit. Familia Lucescu are un cavou situat pe aleea principală, spre intrarea în cimitir. Vezi AICI mesajul gravat pe cavou.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus la Arena Națională, joi, 9 aprilie 2026. Aici, fanii au ocazia să îi ofere un ultim omagiu și să își ia rămas bun de la marele antrenor. Arena Națională este locul unde „Il Luce” a jucat și a antrenat, scrie ProSport.

În cursul dimineții de vineri, 10 aprilie 2026, va avea loc slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie.

În aceeași zi, Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul Bellu din București. Accesul va fi permis doar familiei.

Sursă foto: Mediafax Foto / Profimedia / arhiva