Al doilea pilot din avionul de război F-15 doborât în Iran, salvat după o operațiune contracronometru a Trupelor Speciale ale SUA. Reacția lui Trump

Mihai Tănase
Pilot SUA - Foto: Imagine cu rol ilustrativ

Al doilea pilot american al cărui avion de vânătoare F-15 a fost doborât în Iran a fost salvat după o operațiune de salvare contracronometru desprinsă din filmele de acțiune. Donald Trump a confirmat armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre”

Potrivit Axios, pilotul a fost salvat „de o unitate specială de comando, beneficiind de o acoperire aeriană intensă”.

Sursa video – X/Sursa video – X/@NicholasLissack

Oficialii spun că trupele Speciale al SUA au intervenit în forță ajutați de lovituri aeriene împotriva forțelor iraniene, care se grăbeau să-l captureze pe pilotul american și să împiedice salvarea acestuia.

Pilotul avionului F-15, care a fost doborât vineri, a fost salvat la câteva ore după prăbușirea avionului, într-o operațiune în care forțele iraniene au lovit un elicopter american. Ambii membri ai echipajului au contactat forțele americane folosind un sistem de comunicații după prăbușire, relatează Axios.

Toate forțele au părăsit Iranul, relatează publicația americană.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Trump: „A fost una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre”

Președintele SUA, Donald Trump, confirmă că piloții americani doborâți vineri deasupra Iranului au fost salvați, calificând misiunea de recuperare a navigatorului de sâmbătă drept „una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA”, într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Trump afirmă că membrul echipajului, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost rănit, dar „se va face bine”, descriindu-l ca fiind „TEAFER și NEVĂTĂMAT!”

„Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la bun sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri din echipaj, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că se află acum TEAFER și NEVĂTĂMAT!

Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră, dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul de război, președintele Comitetului șefilor de stat major și colegii săi de luptă îi monitorizau locația 24 de ore pe zi și planificau cu sârguință salvarea sa.

La indicația mea, armata SUA a trimis zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera. A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă de căutare și salvare vine în completarea unei operațiuni de salvare reușite a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operațiune de salvare. Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloți americani au fost salvați, separat, adânc în teritoriul inamic.

NU VOM LĂSA NICIODATĂ UN COMBATANT AMERICAN ÎN URMĂ! Faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit ambele operațiuni, fără ca niciun american să fie ucis sau măcar rănit, dovedește încă o dată că am obținut o dominație și o superioritate aeriană copleșitoare asupra cerului iranian. Acesta este un moment de care TOȚI americanii, republicani, democrați și toți ceilalți, ar trebui să fie mândri și să se unească.

Avem cu adevărat cea mai bună, cea mai profesionistă și cea mai letală armată din istoria lumii. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA, DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE TRUPELE NOASTRE ȘI PAȘTE FERICIT TUTUROR!”, a scris Trump pe Truth Social.

Recomandarea autorului

Israelul, gata să bombardeze instalațiile energetice și nucleare din Iran. Netanyahu așteaptă semnalul „declanșării iadului” de la Trump

Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
FLASH NEWS După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
17:58
După Erdogan, Zelenski merge în vizită în Siria. Ce a discutat cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan

Cele mai noi

Trimite acest link pe