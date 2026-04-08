Fiica lui Michael Schumacher rupe tăcerea despre accidentul tatălui. Cum a reușit să treacă peste tragedie

Galerie Foto 7

Gina Schumacher, fiica legendarului pilot de Formula 1, a vorbit pentru prima dată despre tragicul accident de schi al tatălui ei, relatează Marca.

Fiica legendarului pilot de Formula 1 a vorbit deschis despre accidentul tatălui ei, dezvăluind cum a afectat-o ​​accidentarea și cum a ajutat-o ​​„să depășească totul ”. Ea mărturisește că „a trebuit să facă ceva” pentru a se distrage de la terifiantul eveniment suferit de septuplul campion mondial de F1 și că din acest motiv și-a dedicat viața echitației .

„După accidentul tatălui meu, m-am dedicat complet acestei activități pentru că trebuia să fac ceva. Caii au fost întotdeauna importanți. Dar de atunci, au fost… Adică, nu aș putea trăi fără ei. M-au ajutat în orice. Mama avea un cal, iar când eram mai mici, voia să călărească din nou. Dar își dorea un cal docil. Apoi a mers la Dubai cu tata și au călărit cai arabi”, povestește ea.

În documentarul produs de ZDF , care va fi disponibil începând cu 17 aprilie, Gina Schumacher își amintește că „tata a căzut de pe unul dintre cai. În apropiere era un Quarter Horse (rasă americană de cal) și el era acolo să-i liniștească pe ceilalți. Și apoi mama a spus că își dorește un cal ca acesta”.

Fiica lui Michael Schumacher le-a mulțumit părinților pentru sprijinul acordat în a-i permite să practice sporturi ecvestre: „Sunt recunoscătoare că pot face asta. Pentru că nu este ceva ce trebuie luat de bună. Părinții mei au făcut posibil acest lucru. De aceea a fost întotdeauna important pentru mine să muncesc din greu în acest domeniu, să pot da tot ce am mai bun.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

