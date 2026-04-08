Prima pagină » Știri externe » „Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz

„Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz

„Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz
Trump: „Iranul s-a săturat de război. Este o zi mare pentru pacea mondială”

„Iranul s-a săturat de război.”, a anunțat Președintele american, care a calificat ziua de marți, 7 aprilie 2026, drept o zi „importantă” pentru pacea mondială.

În cea mai recentă postare de pe Truth Social, Donald Trump afirmă că regimul islamic de la Teheran este epuizat de război.

SUA vor ajuta la reluarea tranzitului petrolier în Stâmtoarea Ormuz

Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui la „fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce acesta a anunțat un armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran.

Președintele a spus că armistițiul este condiționat de „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ” a căii navigabile.

„Vor fi multe acțiuni pozitive. Se vor face bani mulți”, a mai adăugat președintele într-o postare de pe Truth Social.

„Așa cum o experimentăm noi, cei din SUA, ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”, a continuat președintele.

Trump: Iranul s-a săturat de război

Președintele susține că regimul islamist de la Teheran este epuizat din cauza războiului. În planul de pace de 10 puncte sunt prevăzute următoarele condiții:

  • ridicarea sancțiunilor primare și secundare impuse Iranului;
  • menținerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz;
  • retragerea trupelor SUA din Orientul Mijlociu;
  • încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi;
  • deblocarea activelor iraniene înghețate;
  • adoptarea unei rezolu’ii a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul obligatoriu.

„Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom sta pe acolo doar pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi”, a spus președintele.

Bilanțul pierderilor Iranului: Mii de morți, zeci de mii de răniți

Potrivit Human Rights Activists in Iran și Hengaw, Iranul a înregistrat între 2.076 și 7.300 de morți de la începerea războiului din 28 februarie 2026. De asemenea, Ministerul Sănătății din Iran a raportat că sunt 26.500 de răniți.

20% din tranzitul global de petrol a fost blocat timp de peste o lună după ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz. Războiul a durat 40 de zile.  În următoarele două săptămâni, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că tranzitul va fi asigurat prin coordonarea cu forțele armate iraniene.

Trump proclamă victoria Statelor Unite după ce a spus că „Iranul s-a săturat de război”

Președintele a declarat că Statele Unite au câștigat războiul de 40 de zile cu Iran. Anterior, Trump a amenințat Iranul că va distruge centralele electrice și podurile dacă acordul va eșua.

„O victorie totală și completă. 100%. Nu există niciun dubiu legat de asta.”

Președintele a asigurat că problema uraniului iranian va fi „perfect reglată”. SUA și Israel au acuzat Iranul pentru că ar fi încercat să dezvolte arma nucleară. Înainte de începerea războiului,

„Această chestiune va fi perfect reglată, astfel nu aș fi acceptat”, a declarat președintele.

Autorul recomandă: Prețul petrolului a scăzut după armistițiul anunțat de Trump cu Iran pentru două săptămâni. La cât a ajuns barilul

CONTROVERSĂ Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu
11:39
Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu
EXTERNE Una dintre cele mai sărace țări de pe glob intră pe piața petrolului. „Un nou capitol începe”
11:37
Una dintre cele mai sărace țări de pe glob intră pe piața petrolului. „Un nou capitol începe”
SCANDAL Netanyahu, sub asaltul opoziției. „Niciodată n-a fost un dezastru politic mai mare în istoria noastră”, a spus Yair Lapid, fost premier
11:20
Netanyahu, sub asaltul opoziției. „Niciodată n-a fost un dezastru politic mai mare în istoria noastră”, a spus Yair Lapid, fost premier
RĂZBOI Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniană susține că l-a învins pe Trump
11:03
Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniană susține că l-a învins pe Trump
LIVE 🚨 Armistițiu de două săptămâni în Iran. Teheranul acceptă tranzitul, în condiții de siguranță, prin strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Israelul
10:53
🚨 Armistițiu de două săptămâni în Iran. Teheranul acceptă tranzitul, în condiții de siguranță, prin strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Israelul
INEDIT Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
10:53
Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?

