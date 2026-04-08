„Iranul s-a săturat de război.”, a anunțat Președintele american, care a calificat ziua de marți, 7 aprilie 2026, drept o zi „importantă” pentru pacea mondială.

În cea mai recentă postare de pe Truth Social, Donald Trump afirmă că regimul islamic de la Teheran este epuizat de război.

SUA vor ajuta la reluarea tranzitului petrolier în Stâmtoarea Ormuz

Donald Trump a anunțat că SUA vor contribui la „fluidizarea traficului în Strâmtoarea Ormuz”. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce acesta a anunțat un armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran.

Președintele a spus că armistițiul este condiționat de „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ” a căii navigabile.

„Vor fi multe acțiuni pozitive. Se vor face bani mulți”, a mai adăugat președintele într-o postare de pe Truth Social.

„Așa cum o experimentăm noi, cei din SUA, ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu”, a continuat președintele.

Trump: Iranul s-a săturat de război

Președintele susține că regimul islamist de la Teheran este epuizat din cauza războiului. În planul de pace de 10 puncte sunt prevăzute următoarele condiții:

ridicarea sancțiunilor primare și secundare impuse Iranului;

menținerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz;

retragerea trupelor SUA din Orientul Mijlociu;

încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi;

deblocarea activelor iraniene înghețate;

adoptarea unei rezolu’ii a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul obligatoriu.

„Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom sta pe acolo doar pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi”, a spus președintele.

Bilanțul pierderilor Iranului: Mii de morți, zeci de mii de răniți

Potrivit Human Rights Activists in Iran și Hengaw, Iranul a înregistrat între 2.076 și 7.300 de morți de la începerea războiului din 28 februarie 2026. De asemenea, Ministerul Sănătății din Iran a raportat că sunt 26.500 de răniți.

20% din tranzitul global de petrol a fost blocat timp de peste o lună după ce Iran a închis Strâmtoarea Ormuz. Războiul a durat 40 de zile. În următoarele două săptămâni, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că tranzitul va fi asigurat prin coordonarea cu forțele armate iraniene.

Trump proclamă victoria Statelor Unite după ce a spus că „Iranul s-a săturat de război”

Președintele a declarat că Statele Unite au câștigat războiul de 40 de zile cu Iran. Anterior, Trump a amenințat Iranul că va distruge centralele electrice și podurile dacă acordul va eșua.

„O victorie totală și completă. 100%. Nu există niciun dubiu legat de asta.”

Președintele a asigurat că problema uraniului iranian va fi „perfect reglată”. SUA și Israel au acuzat Iranul pentru că ar fi încercat să dezvolte arma nucleară. Înainte de începerea războiului,

„Această chestiune va fi perfect reglată, astfel nu aș fi acceptat”, a declarat președintele.

