Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari

Războiul din Iran a generat o creștere puternică a acțiunilor marilor companii petroliere occidentale, pe fondul unui nou șoc de aprovizionare care a împins prețurile globale ale petrolului și gazelor la niveluri ridicate.

În doar două săptămâni de la primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, valoarea de piață cumulată a celor șase mari companii petroliere listate la bursă a crescut cu peste 130 de miliarde de dolari, scrie Mediafax.ro.

Care sunt companiile de top din industria petrolului

Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de Shell, ExxonMobil și Chevron. Shell, cea mai mare companie petrolieră din Europa, a atins vineri o evaluare record de 190 de miliarde de lire sterline pe Bursa din Londra, în creștere cu aproximativ 12% față de 27 februarie.

De asemenea, în Statele Unite, acțiunile ExxonMobil și Chevron au urcat cu peste 5%, respectiv 7%. Capitalizarea ExxonMobil a ajuns astfel la aproximativ 630 de miliarde de dolari, în timp ce valoarea de piață a Chevron se apropie de 390 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Rystad Energy, marile grupuri petroliere americane ar putea beneficia de profituri suplimentare de aproximativ 63,4 miliarde de dolari.

În paralel, analiștii Goldman Sachs estimează că grupurile europene BP și Shell ar putea obține împreună câștiguri suplimentare de aproximativ 5 miliarde de lire sterline.

Creșterea prețurilor la energie a compensat inclusiv impactul opririi producției la principala instalație de gaze naturale lichefiate din Qatar. În acest context, Shell a declarat forță majoră pentru livrările către clienți din acel sit.

Pe piața internațională, prețul de referință al petrolului a urcat la 117 dolari pe baril la începutul săptămânii, înainte de a coborî ușor, la puțin peste 103 dolari pe baril la finalul tranzacțiilor de vineri din Marea Britanie.

Creșteri importante și pentru companiile energetice europene

Și alți mari jucători din sectorul energetic european au înregistrat creșteri semnificative, chiar dacă nu au depășit încă recordurile istorice. Spre exemplu, acțiunile BP au crescut cu peste 12% față de finalul lunii februarie, ajungând la o capitalizare de aproximativ 82 de miliarde de lire sterline.

TotalEnergies a avansat cu aproximativ 10%, până la o valoare de piață de 176 de miliarde de euro, iar compania italiană ENI a înregistrat o creștere de circa 13%, atingând o capitalizare de aproximativ 67 de miliarde de euro.

Printre beneficiarii direcți ai scumpirii energiei se află și Equinor, compania petrolieră controlată de statul norvegian. Fiind cel mai mare furnizor de gaze din Europa și neavând active de producție în Orientul Mijlociu, compania a profitat de tensiunile din piață. Acțiunile Equinor listate la Oslo au crescut cu peste 20% în două săptămâni, deși valoarea de piață a companiei, estimată la aproximativ 90 de miliarde de dolari, rămâne ușor sub recordurile înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina.

Creșterea accelerată a profiturilor din sectorul energetic a atras însă și critici din partea organizațiilor de mediu. Grupul 350.org a cerut guvernelor să introducă taxe speciale pe profiturile excepționale obținute de marile companii petroliere.

„Răspunsul corect este o taxă solidă pe profiturile excepționale, iar banii trebuie redirecționați pentru sprijinirea gospodăriilor și accelerarea tranziției către energie curată”, a declarat Clémence Dubois, manager global de campanii al 350.org.

Ea a avertizat că reducerea accizelor la carburanți nu ar reprezenta o soluție reală pentru populație, ci „o subvenție pentru companii care deja se bucură de profituri excepționale”.

Recomandarea autorului:

