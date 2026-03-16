Prima pagină » Știri externe » Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari

Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari

Mihai Tănase
16 mart. 2026, 10:28, Știri externe
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
Foto: Freepik.com

Războiul din Iran a declanșat un nou șoc pe piața energiei, iar marile companii petroliere au înregistrat creșteri spectaculoase pe bursă. În două săptămâni, valoarea „giganților” din industrie a urcat cu peste 130 de miliarde de dolari.

Războiul din Iran a generat o creștere puternică a acțiunilor marilor companii petroliere occidentale, pe fondul unui nou șoc de aprovizionare care a împins prețurile globale ale petrolului și gazelor la niveluri ridicate.

În doar două săptămâni de la primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, valoarea de piață cumulată a celor șase mari companii petroliere listate la bursă a crescut cu peste 130 de miliarde de dolari, scrie Mediafax.ro.

Care sunt companiile de top din industria petrolului

Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de Shell, ExxonMobil și Chevron. Shell, cea mai mare companie petrolieră din Europa, a atins vineri o evaluare record de 190 de miliarde de lire sterline pe Bursa din Londra, în creștere cu aproximativ 12% față de 27 februarie.

De asemenea, în Statele Unite, acțiunile ExxonMobil și Chevron au urcat cu peste 5%, respectiv 7%. Capitalizarea ExxonMobil a ajuns astfel la aproximativ 630 de miliarde de dolari, în timp ce valoarea de piață a Chevron se apropie de 390 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Rystad Energy, marile grupuri petroliere americane ar putea beneficia de profituri suplimentare de aproximativ 63,4 miliarde de dolari.

În paralel, analiștii Goldman Sachs estimează că grupurile europene BP și Shell ar putea obține împreună câștiguri suplimentare de aproximativ 5 miliarde de lire sterline.

Creșterea prețurilor la energie a compensat inclusiv impactul opririi producției la principala instalație de gaze naturale lichefiate din Qatar. În acest context, Shell a declarat forță majoră pentru livrările către clienți din acel sit.

Pe piața internațională, prețul de referință al petrolului a urcat la 117 dolari pe baril la începutul săptămânii, înainte de a coborî ușor, la puțin peste 103 dolari pe baril la finalul tranzacțiilor de vineri din Marea Britanie.

Creșteri importante și pentru companiile energetice europene

Și alți mari jucători din sectorul energetic european au înregistrat creșteri semnificative, chiar dacă nu au depășit încă recordurile istorice. Spre exemplu, acțiunile BP au crescut cu peste 12% față de finalul lunii februarie, ajungând la o capitalizare de aproximativ 82 de miliarde de lire sterline.

TotalEnergies a avansat cu aproximativ 10%, până la o valoare de piață de 176 de miliarde de euro, iar compania italiană ENI a înregistrat o creștere de circa 13%, atingând o capitalizare de aproximativ 67 de miliarde de euro.

Printre beneficiarii direcți ai scumpirii energiei se află și Equinor, compania petrolieră controlată de statul norvegian. Fiind cel mai mare furnizor de gaze din Europa și neavând active de producție în Orientul Mijlociu, compania a profitat de tensiunile din piață. Acțiunile Equinor listate la Oslo au crescut cu peste 20% în două săptămâni, deși valoarea de piață a companiei, estimată la aproximativ 90 de miliarde de dolari, rămâne ușor sub recordurile înregistrate după invazia Rusiei în Ucraina.

Creșterea accelerată a profiturilor din sectorul energetic a atras însă și critici din partea organizațiilor de mediu. Grupul 350.org a cerut guvernelor să introducă taxe speciale pe profiturile excepționale obținute de marile companii petroliere.

„Răspunsul corect este o taxă solidă pe profiturile excepționale, iar banii trebuie redirecționați pentru sprijinirea gospodăriilor și accelerarea tranziției către energie curată”, a declarat Clémence Dubois, manager global de campanii al 350.org.

Ea a avertizat că reducerea accizelor la carburanți nu ar reprezenta o soluție reală pentru populație, ci „o subvenție pentru companii care deja se bucură de profituri excepționale”.

Recomandarea autorului:

Lupte în Orient, ziua 17: Trump ameninţă aliații NATO, dacă nu se implică redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Explozie în Dubai, după un atac cu drone

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
10:10
Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
ANALIZA de 10 Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
10:00
Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
RĂZBOI Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil
09:27
Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil
FLASH NEWS Ucraina a bombardat un depozit de petrol din Rusia. Bazele petroliere, principala sursă de finanțare în războiul dus de Kremlin
09:14
Ucraina a bombardat un depozit de petrol din Rusia. Bazele petroliere, principala sursă de finanțare în războiul dus de Kremlin
RĂZBOI Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China
09:04
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China
RĂZBOI Misterul dispariției lui Mojtaba Khamenei după atacurile SUA și Israel asupra Teheranului. Ar fi fost evacuat, în secret, la Moscova
08:17
Misterul dispariției lui Mojtaba Khamenei după atacurile SUA și Israel asupra Teheranului. Ar fi fost evacuat, în secret, la Moscova
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Digi24
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi aeroport din lume?
VIDEO Ion Cristoiu: Mărețul CNP al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
11:03
Ion Cristoiu: Mărețul CNP al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
EMISIUNI Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
11:00
Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
EMISIUNI Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
10:49
Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
ULTIMA ORĂ Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
10:17
Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
STATISTICĂ Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
10:11
Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
PAȘTE Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte
09:39
Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte

Cele mai noi

Trimite acest link pe