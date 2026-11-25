Gigantul chinez Huawei a fost găsit vinovat de fraudă bancară și furt de secrete industriale de către un juriu federal din New York. Verdictul vine după mai bine de opt ani de proceduri judiciare, iar sentința va fi pronunțată în septembrie 2027.

Juriul tribunalului federal din Brooklyn a stabilit marți că grupul chinez Huawei se face vinovat de mai multe infracțiuni, însă a respins cea mai gravă acuzație din dosar, cea de constituire a unui grup infracțional organizat în scopul însușirii ilegale a proprietății intelectuale, relatează BBC, citând Departamentul american de Justiție.

„Timp de decenii, Huawei și trei dintre filialele sale și-au desfășurat activitatea în Statele Unite pe baza minciunilor și a furturilor. Datorită muncii FBI și a procurorilor noștri federali, cei care s-au dedat la aceste activități infracționale vor fi trași la răspundere”, a declarat Todd Blanche, procurorul general al Statelor Unite.

Huawei ar fi recompensat angajații care obțineau secretele concurenților

Procurorii americani au susținut că mai multe filiale ale grupului chinez au fost implicate, între 2000 și 2020, în operațiuni prin care au obținut ilegal informații tehnologice de la companii concurente.

Una dintre metodele descrise de anchetatori presupunea recrutarea angajaților unor companii americane de telecomunicații pentru a obține acces la informații confidențiale. Printre documentele și informațiile vizate se numărau „coduri sursă și manuale de utilizare pentru routere de internet, tehnologii de antene și tehnologii de testare a roboților”, potrivit Departamentului american de Justiție.

Acuzarea susține că Huawei a folosit aceste informații pentru a dezvolta echipamente similare celor fabricate de concurenți, pe care ulterior le-a comercializat la prețuri mai mici.

În 2013, compania ar fi introdus inclusiv un program intern de recompensare financiară a angajaților care reușeau să obțină secrete industriale de la alte companii. Grupul a fost găsit vinovat și pentru că a „ajutat regimul iranian (…) să supravegheze și să cenzureze accesul utilizatorilor săi la internet”, potrivit comunicatului autorităților americane.

Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei și fiica fondatorului companiei, a fost inculpată în același dosar. În 2021, aceasta a încheiat însă un acord cu autoritățile americane privind amânarea urmăririi penale.

Cum a ajuns Huawei pe lista neagră a Statelor Unite

Dosarul a fost deschis în timpul primului mandat al președintelui Trump, într-o perioadă marcată de intensificarea conflictului comercial dintre Washington și Beijing.

Invocând riscuri de spionaj în beneficiul guvernului chinez, administrația americană a inclus Huawei, în 2019, pe o listă de restricții care a limitat accesul companiei la tehnologii și furnizori din Statele Unite.

Un an mai târziu, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC), autoritatea americană de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, a desemnat oficial compania drept un risc pentru securitatea națională.

Restricțiile au fost menținute și în timpul administrației Biden, reducând considerabil accesul Huawei la piața americană. În pofida acestor măsuri, grupul chinez și-a păstrat poziția de cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații la nivel mondial.