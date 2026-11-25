Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle și socrul prințului Harry, a fost pus oficial sub acuzare în Statele Unite pentru deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Bărbatul, în vârstă de 82 de ani, se confruntă cu două capete de acuzare și riscă până la 40 de ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat. Acesta a fost acuzat oficial de un mare juriu din Los Angeles de două capete de acuzare pentru deținere de pornografie infantilă.

Conform documentelor depuse în California, Thomas Markle deținea cu bună știință negative de film de 35 mm care conțineau pornografie infantilă, notează Mediafax. Rechizitoriul dublează numărul de acuzații cu care se confruntă Markle în acest caz. El este acuzat că a pozat în fotografii cu cel puțin o minoră dezbrăcată și cu alți copii aflați în ipostaze similare, potrivit The Independent.

Thomas Markle a fost arestat la începutul lunii noiembrie

Tatăl Ducesei de Sussex a fost arestat în Florida pe 6 noiembrie și acuzat de depozitarea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor în California. Acuzațiile au venit după ce agenții FBI au confiscat o cantitate de materiale din două unități de depozitare din Los Angeles pe care le-ar fi închiriat timp de aproape două decenii.

Autoritățile au găsit obiecte precum diapozitive, negative de film și cărți, toate conținând materiale suspectate că ar conține abuzuri sexuale asupra copiilor.

Săptămâna trecută, a fost declarat apt din punct de vedere psihologic pentru a fi judecat după ce a fost acuzat de deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, inclusiv imagini cu el însuși alături de minore dezbrăcate.

El a fost acuzat de un expert medical că „se preface că exagerează pierderea memoriei sau de înțelegere a acuzațiilor pentru a evita urmărirea penală”, după ce a susținut că suferă de demență, potrivit aceleiași surse.