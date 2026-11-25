Cercetătorii care caută Arca lui Noe în Turcia au descoperit două fragmente de lemn carbonizat, vechi de aproximativ 4.300 de ani. Rezultatele analizelor de laborator coincid cu perioada în care unele cronologii biblice plasează Potopul.

O formațiune misterioasă, ascunsă într-un versant montan din estul Turciei, a revenit în atenția cercetătorilor care încearcă să descifreze unul dintre cele mai vechi mistere ale Bibliei.

Două fragmente de lemn carbonizat, recuperate de la o adâncime de peste nouă metri din formațiunea Durupınar, situată în apropierea Muntelui Ararat, au fost datate prin metoda radiocarbonului.

Rezultatele analizelor indică o vechime de aproximativ 4.300 de ani, perioadă care coincide cu datele atribuite Potopului în anumite cronologii biblice tradiționale.

Profesorul Cenker Atila, arheolog la Universitatea Cumhuriyet din Sivas, care a descoperit fragmentele, a descris rezultatele drept „o evoluție extraordinară și extrem de entuziasmantă pentru echipa noastră de cercetare”.

Andrew Jones, coordonatorul proiectului, a declarat pentru Daily Mail că alte probe vor fi analizate în laboratoare din Turcia și Elveția. Primele rezultate ale investigațiilor din Turcia sunt așteptate în decembrie.

„Un laborator turc efectuează, de asemenea, teste pentru identificarea speciilor de arbori și pentru a stabili dacă lemnul este acoperit cu rășină sau bitum”, a precizat Jones.

În paralel, specialiștii așteaptă rezultatele analizelor efectuate asupra a aproape 400 de probe de sol și rocă, prelevate atât din interiorul formațiunii, cât și din împrejurimi.

Ce au descoperit cercetătorii în apropierea Muntelui Ararat

Potrivit rezultatelor publicate de echipa de cercetare, prima probă de lemn carbonizat datează, cu o probabilitate de 60,6%, din perioada 2410-2269 î.Hr. În cazul celui de-al doilea fragment, analizele indică o probabilitate de 82% ca lemnul să provină din intervalul 2349-2193 î.Hr.

Ambele intervale includ anii 2348 î.Hr. și 2304 î.Hr., date asociate Potopului lui Noe în unele interpretări ale genealogiilor consemnate în Cartea Genezei.

Specialiștii au stabilit vechimea fragmentelor prin măsurarea cantității de carbon radioactiv rămas în probe și transformarea rezultatelor în ani calendaristici, ținând cont de variațiile istorice ale concentrației de carbon din atmosferă.

Datarea indică însă perioada în care a crescut lemnul, nu momentul în care acesta a fost prelucrat, ars sau îngropat. Rezultatele nu demonstrează că fragmentele provin din vasul descris în Biblie. De asemenea, nu există un consens științific privind producerea unui potop global în urmă cu aproximativ 4.300 de ani.

Arheologii susțin că suprafața fragmentelor prezintă indicii ale unei posibile intervenții umane.

„Cred că această bucată de lemn a fost prelucrată de mâini omenești. Urmele de prelucrare, detaliile de suprafață și anumite caracteristici nenaturale sugerează că ar fi putut fi modelată în mod deliberat de cineva într-un scop specific”, a declarat Cenker Atila.

Structuri subterane asemănătoare descrierilor biblice

Formațiunea Durupınar, care măsoară aproximativ 157 de metri în lungime, a fost investigată în ultimii ani cu ajutorul unor sisteme radar capabile să pătrundă în subteran.

Khosrow Bakhtar, cercetător american cu experiență în domeniul apărării, susține că scanările au evidențiat structuri asemănătoare unor încăperi și coridoare.

„Aceasta este cea mai importantă descoperire din cei 45 de ani de carieră ai mei. Nu are legătură cu geologia, deoarece am mascat toate caracteristicile geologice”, a declarat Bakhtar, într-un comunicat publicat la sfârșitul lunii octombrie.

Investigațiile continuă cercetările începute în 2019, când primele scanări radar au identificat linii drepte și forme unghiulare, interpretate de membrii echipei drept posibili pereți și compartimente.

Totodată, noile măsurători au indicat inclusiv existența unui posibil sistem de tuneluri, cu o lungime de aproximativ 46 de metri și o înălțime medie de peste patru metri. Mai mult, cercetătorii au identificat și un strat subteran care pare să fie împărțit în trei niveluri, asemănare pe care o asociază cu descrierea biblică a construcției Arcei lui Noe.

„În cărțile noastre sfinte, Arca lui Noe avea trei niveluri; în studiile noastre cu radar, am identificat, de asemenea, o formațiune cu trei niveluri”, a explicat Atila.

Andrew Jones, care cercetează regiunea de aproape trei decenii, susține că nici scanările radar, nici forajele realizate până acum nu au identificat calcar sau rocă de bază solidă în interiorul formațiunii. Totuși, imaginile radar nu permit identificarea directă a unor încăperi sau construcții.

Echipa intenționează să utilizeze datele obținute pentru a stabili locurile în care vor fi efectuate următoarele foraje.