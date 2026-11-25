Lucrările de modernizare a trotuarului și a bretelei de lângă Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 sunt în plină desfășurare și creează un disconfort atât pentru șoferi, cât și pentru pietonii din zonă. În prezent se lucrează intens pe tronsonul dintre Veteranilor și Lujerului, acolo unde este aproape imposibil să mai circuli ca pieton.

Locurile de parcare de pe aleea paralelă cu Iuliu Maniu, dar și de pe prima bandă a bulevardului, au „zburat”, pe segmentul dintre Piața Veteranilor și Lujerului. În fața magazinului Mega Image de la Lujerului nu se mai poate parca, iar pe trotuar, pe segmentul menționat mai sus, este extrem de greu de circulat.

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Mai mult, micile afaceri de la bulevard par afectate din cauza faptului că prin fața magazinelor se circulă foarte greu. Este vorba de frizerii, farmacii, cafenele sau magazine de încălțăminte.

Primăria promite cel mai modern loc de promenadă pe Iuliu Maniu

Pe de altă parte, pe aleea pe care se interzice traficul auto au avut loc mai multe incidente de circulație, mai ales în stațiile STB, acolo unde se coboară de pe trotuar pe artera care de multe ori se circulă cu viteză, în ciuda faptului că este în regim de parcare.

În ceea ce privește locurile de parcare pe această bretea, care se află pe sensul de mers dinspre Păcii spre centrul Bucureștiului, au fost desființate. Potrivit primăriei, locurile de parcare au fost relocate.

Autoritatea locală promite însă că actuala bretea pentru mașini va fi unul dintre cele mai moderne locuri de promenadă, care se va conecta cu Parcul Liniei.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, Primăria Sectorului 6 a început reconfigurarea bulevardului Iuliu Maniu, una dintre cele mai importante artere din vestul Capitalei.

Piste de biciclete pe breteaua de lângă Iuliu Maniu

Lucrările au debutat pe tronsonul Lujerului–Moinești și fac parte dintr-un proiect amplu care acoperă 55.172 mp și o lungime totală de 2.237 metri, între Valea Cascadelor și Lujerului. Obiectivul este transformarea bulevardului dintr-o arteră de tranzit într-un coridor modern de mobilitate, cu promenadă, bandă dedicată pentru transportul public, piste de biciclete, shared space și pocket‑parks.

Proiectul pune accent pe extinderea și refacerea trotuarelor cu materiale durabile. De asemenea, vor exista piste de biciclete pe ambele sensuri, separate fizic de carosabil. Aleea colectoare va fi transformată într-o zonă de tip „shared space”, unde pietonii și bicicliștii vor avea prioritate.

Accesul auto va fi permis doar ocazional, pentru aprovizionare sau intervenții. Transportul public va beneficia de o bandă BUS dedicată, iar cele șapte stații din zonă vor fi reconfigurate pentru a oferi spații clare și sigure de așteptare, notează mobilitate.eu.

Lucrările se vor desfășura etapizat

Conform informațiilor oferite de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, lucrările urmează să fie realizate în două etape. Este vorba despre:

Tronsonul Estic, cuprins între Pasajul Lujerului – Strada Moinești, pentru care lucrările sunt demarate acum,

Tronsonul Vestic, cuprins între Strada Valea Cascadelor – Strada Moinești.

Ce se schimbă concret pe Iuliu Maniu, sesnul dinspre Păcii spre Lujerului:

benzile de circulație vor avea linie dedicată pentru autobuze;

parcările se reorganizează, ca să nu mai sufoce trotuarele, dar rămân;

apar 2.237 m de pistă de biciclete;

se amenajează 3.760 m de trasee pietonale;

apar spații verzi, arbori de aliniament și zone de relaxare;

vor fi 92 de locuri pentru parcarea bicicletelor;

7 stații STB vor fi accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități;

vor exista locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități și stații de încărcare pentru mașini electrice.

Lucările ar putea fi finalizate în septembrie 2027.

„Aleea centrală va fi transformată într-un spațiu comun, mai sigur și mai prietenos. Pietonii, bicicliștii și accesul auto ocazional pot conviețui fără haosul de azi”, transmitea Primăria Sectorului 6 la debutul proiectului.

Valoarea investiției este de 37,5 milioane lei fără TVA, din care 26,44 milioane lei reprezintă lucrări de construcții-montaj.