Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Ungariei, Péter Magyar, au jucat marți un meci amical de volei alături de elevii de la liceul „Kossuth Lajos”, din regiunea Transcarpatia. Scurta competiție sportivă a avut loc în cadrul unei întâlniri bilaterale dintre cei doi lideri desfășurate în vestul Ucrainei.

Magyar și Zelenski s-au alăturat elevilor maghiari în timpul unei ore de educație fizică în sala de sport a liceului din Berehove, o instituție de învățământ cu predare în limba maghiară care va împlini 125 de ani anul viitor.

Imagini și clipuri video din timpul jocului au fost publicate atât de premierul Péter Magyar pe pagina sa de Facebook, cât și de Volodimir Zelenski pe pagina sa de X. Partida scurtă de volei a fost prezentată ca un simbol al deschiderii și al îmbunătățirii relațiilor dintre cele două state, având în vedere că, în timpul mandatelor fostului premier Viktor Orbán, relațiile dintre cele două state s-au deteriorat considerabil.

Dincolo de gestul simbolic din sala de sport, discuțiile bilaterale s-au concentrat pe normalizarea relațiilor dintre Kiev și Budapesta. Cu această ocazie, Péter Magyar a condamnat agresiunea militară împotriva Ucrainei și a anunțat un nou pachet de asistență umanitară din partea Ungariei, care include medicamente, echipamente medicale și generatoare electrice.

„Ucraina are datoria de a se apăra pe sine, de a-și apăra integritatea teritorială și suveranitatea”, a declarat premierul ungar.

De asemenea, cei doi lideri au convenit asupra unor proiecte de cooperare energetică prin care urmează să se livreze gaze și motorină către Ucraina. Mai mult, s-a decis modernizarea punctelor de trecere a frontierei, deschiderea unora noi și dezvoltarea conexiunilor feroviare directe pe ruta Kiev–Budapesta.

Deși relațiile s-au destins semnificativ față de perioada guvernării Viktor Orbán, Magyar a menționat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană mai are un drum lung de parcurs și necesită răspunsuri clare din partea Kievului pe problemele rămase deschise.