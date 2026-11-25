Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 25 noiembrie 2026, în a 1735-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că nu respectă cererea făcută de Donald Trump de a nu mai lovi rafinării din Rusia. În context, liderul de la Kremlin a amenințat Kievul cu represalii.

Putin: „Măsurile de represalii, din partea noastră, sunt inevitabile”

Ucraina a transmis că nu va mai lovi obiective energetice din Rusia doar dacă și forțele Moscovei se opresc din a mai ataca Kievul. În octombrie, după ce Trump a anunțat un așa-numit armistițiu energetic, ucrainenii și-au redus atacurile, dar ulterior le-au intensificat din nou. Conform Reuters, capacitatea totală de procesare a rafinăriilor rusești s-a redus în noiembrie cu 45%.

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Mai multe regiuni din Rusia au implementat restricții la vânzarea cu amănuntul a carburanților, conform informațiilor din presa locală.

„Vedem că regimul de la Kiev continuă să ne atace instalațiile de rafinare în ciuda apelului președintelui SUA și a cererii sale directe de a se abține de la astfel de atacuri. Dar autoritățile de la Kiev ignoră sfatul lui. În această privință, doresc să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”, a spus Putin la o ședință cu oficiali guvernamentali și manageri din sectorul petrolier.

Președintele rus a recunoscut că situația de pe piața internă a carburanților rămâne dificilă, dar a adăugat că prețul benzinei s-a stabilizat după nivelul maxim atins în octombrie.

Lukașenko îi cere lui Zelenski să-l însoțească la Moscova

În același timp, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu acordat revistei franceze Le Point că este pregătit să îl însoțească pe Volodimir Zelenski la Moscova, „în calitate de garant al securității sale”. Acolo, cei doi și Vladimir Putin ar urma să discute despre soluții existente la conflictul ruso-ucrainean.

„Dacă Zelenski dorește, să vină la Moscova! Zelenski și cu mine ne-am putea urca într-un avion și am putea zbura la Moscova. În doi, eu fiind garantul securității sale și al tuturor celorlalte aspecte. Aș putea să mă așez alături de el, să zburăm la Moscova, să ne așezăm la masă și să discutăm.

Dacă nu acceptă, atunci să continue războiul. Să plece el însuși pe front cu un Kalașnikov și să lupte. Războiul este în desfășurare și trebuie oprit!”, a declarat Aleksandr Lukașenko.

Belarusul este dependent de Kremlin din punct de vedere economic și militar. Țara găzduiește arme nucleare rusești pe teritoriul său.

„Oricum, depinde de noi trei să stabilim care va fi viitorul nostru, cel al Ucrainei, al Belarusului și al Rusiei. Aici, în această regiune, cele trei principale popoare slave vor putea decide modul în care vor trăi. Sunt sigur de asta, ne-am pune de acord mai repede decât cu voi (n.r. – europenii) asupra încheierii acestui război, asupra viitorului, asupra organizării regiunii slave”, a pledat Lukașenko.