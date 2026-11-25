Prins băut la volan, șeful Poliției Locale Iași continuă să rămână pe funcție, fapt ce știrbește din credibilitatea și prestanța oe care ar trebui să o aibă în fața subordonaților și a cetățenilor. Ziarul de Iași a adresat întrebări primarului Mihai Chirica și chiar lui Liviu Zanfirescu, aflat în culpă, dar nu a primit vreun răspuns.

Reamintim că directorul Poliției Locale Iași a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu o alcoolemie de 0,24 mg/l. Potrivit legii, i-a fost suspendat permisul de conducere pentru trei luni, pedeapsă dublată de plata unei amenzi care în acest caz începe de la 1950 de lei și poate să ajungă la 4325 de lei (9-20 de puncte de penalizare).

Acum, ca să își recupereze permisul, șeful Poliției Locale va trebui să susțină un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

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Se cer „măsuri disciplinare, inclusiv concedierea”

Cosette Chichirău, lidera grupului consilierilor CURAJ, a fost tranșantă: „În primul rând, directorul Poliției Locale ar trebui să-și dea demisia de onoare. Dacă a consumat alcool și s-a urcat la volan, nu poate fi credibil reprezentând legea și ordinea. În al doilea rând, primarul Chirica ar trebui să ia în considerare și să aplice măsuri disciplinare, inclusiv concedierea. Iașul trebuie să fie reprezentat și condus de profesioniști serioși și integri”.

„Din punctul nostru de vedere, este un exemplu foarte prost pe care îl dă șeful Poliției Locale. Dacă cei care ar trebui să inspire corectitudine nu respectă legile, ce pot să creadă ceilalți cetățeni?”, a răspuns Dragoș Popa, liderul consilierilor locali ai USR.

Din partea PSD a vorbit Bogdan Crucianu, liderul social-democraților din Consiliul Local: „Persoana cea mai în măsură să aibă o opinie despre situația d-lui Zanfirescu este primarul municipiului Iași. În momentul în care conduci o instituție care impune respectarea legii și tu însuți ajungi să fii sancționat pentru încălcarea unor prevederi legale, cum le ceri subordonaților să fie riguroși, disciplinați?”.

Poliția Locală se află în subordinea Primăriei și se supune hotărârilor adoptate în Consiliul Local.