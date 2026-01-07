Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor

Cea de-a 83-a ediție a Globurile de Aur marchează debutul sezonului de premii de la Hollywood și reunește unele dintre cele mai mari nume din industria filmului și televiziunii. Ceremonia va avea loc duminică seară, la celebrul Beverly Hilton din Beverly Hills, și aduce în prim-plan producții și interpretări care vor conta decisiv în cursa pentru Oscaruri.

Gala va începe la ora 20:00, ora estică, și va fi transmisă în direct de CBS, precum și de platforma de streaming Paramount+. Evenimentul se desfășoară la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, una dintre locațiile emblematice ale industriei de divertisment americane.

Printre nominalizații din acest an se numără actori și artiști de prim rang, precum Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo și Emma Stone, nume care domină atât categoriile de film, cât și pe cele de televiziune, scrie Apnews.com.

Câștigarea unui Glob de Aur poate oferi un impuls important în campania pentru Oscaruri și reprezintă prima ocazie în care publicul aude discursuri de acceptare ce pot fi reluate, cu variații, până la gala Oscarurilor, programată anul acesta pentru 15 martie.

Cine va prezenta Gala Globurilor de Aur 2026

Comedianta și actrița Nikki Glaser va prezenta ceremonia pentru al doilea an consecutiv, după un debut apreciat în 2025, când a devenit prima femeie care a susținut singură rolul de gazdă a evenimentului.

Glaser nu a menajat publicul de la Hollywood, însă nici nu a atins nivelul de sarcasm din roast-ul care i-a adus notorietatea, dedicat lui Tom Brady. În monologul său de deschidere, ea a descris ceremonia drept „cea mai importantă noapte a lui Ozempic”.

După ce a fost reangajată, Nikki Glaser a declarat: „A fost cea mai distractivă experienţă din cariera mea”. „Abia aştept să o fac din nou, iar de data aceasta în faţa echipei din „The White Lotus”, care îmi va recunoaşte în sfârşit talentul şi mă va distribui în sezonul patru în rolul unei instructoare scandinave de Pilates cu un trecut întunecat”, a spus ea.

Transmisia TV de anul trecut a fost urmărită, în medie, de aproximativ 10 milioane de telespectatori, un nivel similar cu cel din anul precedent. Deși audiențele sunt mai mici comparativ cu cele de acum un deceniu, Globurile de Aur rămân a doua cea mai urmărită gală de premii, după Oscaruri și Grammy.

Cine conduce clasamentul nominalizărilor la Globurile de Aur 2026

Favoritul sezonului, filmul „One Battle After Another”, conduce clasamentul cu nouă nominalizări, inclusiv pentru Leonardo DiCaprio și Chase Infiniti la categoriile de interpretare, precum și pentru Paul Thomas Anderson la categoria regie.

Globurile de Aur împart producțiile cinematografice în două mari categorii, dramă și musical sau comedie, iar „One Battle After Another” a fost încadrat la comedie. DiCaprio va concura cu Timothée Chalamet, nominalizat pentru „Marty Supreme”, și cu George Clooney, pentru „Jay Kelly”.

Chase Infiniti va concura cu Cynthia Erivo pentru „Wicked: For Good”, Emma Stone pentru „Bugonia” și Rose Byrne pentru „If I Had Legs I’d Kick You”.

Pe locul al doilea în clasamentul nominalizărilor se află filmul danez „Sentimental Value”, cu opt selecții, inclusiv una pentru actrița Renate Reinsve. La categoria dramă, aceasta va concura cu Jessie Buckley din „Hamnet”, Julia Roberts pentru „After the Hunt” și Jennifer Lawrence pentru „Die My Love”.

La categoria actor în rol principal (dramă) au fost nominalizați Michael B. Jordan pentru „Sinners” și Dwayne Johnson pentru „The Smashing Machine”.

Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler și Jacob Elordi se numără printre actorii nominalizați la categoriile de rol secundar.

În zona televiziunii, serialul „The White Lotus” domină clasamentul cu șase nominalizări, confirmându-și statutul de producție-fenomen.

Premiile pentru întreaga carieră

Actrița Helen Mirren va fi onorată cu Premiul „Cecil B. DeMille” pentru întreaga carieră cinematografică, iar Sarah Jessica Parker va primi Premiul „Carol Burnett” pentru contribuția sa în televiziune.

De asemenea, Mirren și Parker vor participa și la o gală separată, organizată săptămâna aceasta la Beverly Hilton. Evenimentul, intitulat „Golden Eve”, va fi difuzat joi, la ora 20:00, ora Estului și a Pacificului, pe CBS și Paramount+.

Helen Mirren, în vârstă de 80 de ani, laureată a premiului Oscar pentru rolul reginei Elisabeta a II-a în „The Queen” (2006), a câștigat trei Globuri de Aur și este nominalizată în acest an pentru al patrulea, pentru rolul din serialul „MobLand”. Ea a fost numită Dame a Imperiului Britanic în 2003, în semn de recunoaștere a carierei sale artistice.

Premiul „Cecil B. DeMille” este acordat din 1952 și a fost oferit de-a lungul timpului unor personalități precum Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks și Viola Davis.

Sarah Jessica Parker, în vârstă de 60 de ani, câștigătoare a șase Globuri de Aur și a două premii Emmy pentru rolul din „Sex and the City”, este recompensată pentru activitatea sa ca actriță și producătoare. Premiul „Carol Burnett” a fost introdus în 2019, iar printre laureați se mai numără Norman Lear, Ryan Murphy și Ellen DeGeneres.