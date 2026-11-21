Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia din cauza unei greve generale.

”Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că, în perioada 21-22 noiembrie 2026, sunt prevăzute mai multe acțiuni de grevă care vor afecta la nivel național și regional transportul feroviar și aerian”, a transmis instituția.

Transportul feroviar este afectat începând cu ora 21:00 a zilei de vineri, 20 noiembrie, de o grevă la nivel național care va dura până sâmbătă, 21 noiembrie, ora 20:00. De asemenea, transportul aerian poate fi afectat de o serie de restricții, anulări și întârzieri în datele de 21-22 noiembrie.

”La nivelul unor aeroporturi regionale, Milano/Malpensa, Veneția/Marco Polo, este confirmată la acest moment o grevă de 24 de ore pentru ziua de duminică, 22 noiembrie (00:01–24:00) a personalului ENAV (control trafic aerian), respectiv a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de așteptare mai lungi la controlul de securitate”, a mai transmis MAE.

Se recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor și a rutelor feroviare direct la operator (companie aeriană sau feroviară), înainte de plecare. În caz de anulare, pasagerii au dreptul la rambursare sau redirecționare, potrivit legislației UE (Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pentru transportul aerian; Regulamentul (UE) 2021/782 pentru transportul feroviar).

Ce trebuie să facă românii care se confruntă cu probleme

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor de Internet: https://roma.mae.ro/ , https://cgroma.mae.ro , https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share ), care oferă informații și sfaturi de călătorie.