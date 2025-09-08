Guvernul Bayrou nu obține votul de încredere în Parlament. HAOSUL politic se așterne peste Franța

Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a picat moțiunea de încredere cu o majoritate covârșitoare, astfel că instabilitatea politică se instalează din nou la Paris.

Premierul François Bayrou nu a rezistat în funcție decât 270 de zile. Măsurile nepopulare adoptate pentru reducerea deficitului bugetar nu au convins Adunarea Națională (parlamentul francez) să investească încredere în guvernul său.

Astfel, pentru prima dată în istoria celei de-a V-a Republici, un guvern cade în urma unui vot de încredere cu 364 de deputați care au fost contra, 194 pentru, în timp ce 25 de aleși s-au abținut, arată Le Figaro.

Parlamentarii prezenți au aplaudat la scenă deschisă rezultatul votului. Bayrou este așteptat să demisioneze până cel târziu marți dimineață, la ora locală 08:00.

Fostul premier Gabriel Attal propune o soluție de avarie

Într-un interviu acordat ziarului Le Parisien, fostul prim-ministru Gabriel Attal consideră că Emmanuel Macron trebuie să fie de acord să împartă puterea.

„Președintele trebuie să numească un negociator, declarând de la bun început că acesta nu va fi prim-ministru Acest moderator va fi responsabil pentru reunirea, începând de marți, 9 septembrie, a tuturor liderilor de partid reprezentați în Adunarea Națională timp de trei până la patru săptămâni, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, pentru a conveni asupra unui acord. Acest compromis bugetar ar permite apoi numirea unui prim-ministru care ar fi garantul acestui acord. Acest negociator nu trebuie să fie neapărat din lumea politică, ci se poate trage din mediul sindicatelor sau asociațiilor. O figură care să fie capabilă să reunească toți liderii partidelor politice în jurul unei mese ”, transmite Attal.

O parte dintre parlamentari vor demisia lui Macron

Un grup neomogen din cadrul parlamentului francez, conduși de Jean-Luc Mélenchon, vor demisia președintelui Emmanuel Macron.

„Bayrou a căzut. Victorie și ușurare populară. Macron este acum în prima linie în fața poporului. Și el trebuie să plece”, a transmis Jean-Luc Mélenchon, care urmează să depună marți o moțiune pentru demiterea președintelui în Adunarea Națională.

