Marine Le Pen i-a cerut lui Macron DIZOLVAREA Adunării Naționale. Remarcile președinților de grupuri după discursul premierului francez

Discursul premierului francez François Bayrou a fost urmat de cele ale președinților de grupuri din Adunarea Națională. Pentru Boris Vallaud (Partidul Socialist), „Emmanuel Macron este singurul responsabil pentru criză”, în timp ce Laurent Wauquiez (Dreapta Republicană) a denunțat „strategia haosului” a lui Jean-Luc Mélenchon iar Marine Le Pen a cerut dizolvarea Adunării Naționale.

„Socialiștii sunt gata să guverneze”

Discuția generală a început cu președintele grupului socialist, Boris Vallaud, care a denunțat „o vină morală” din partea lui François Bayrou.

„Regretăm că nu putem avea încredere în dumneavoastră. Socialiștii își asumă responsabilitatea de a spune că sunt pregătiți, împreună cu stânga și ecologiștii, să guverneze”. „Există doar un responsabil pentru criză, haosul, dezordinea din țara noastră, președintele Republicii și odată cu el epigonii săi orbi, dintre care dumneavoastră, domnule prim-ministru, sunteți primul apostol, un președinte învins ale cărui politici, descalificate la urne, ne-au condus în impasul în care ne aflăm”, a declarat Vallaud.

Laurent Wauquiez (Dreapta Republicană): Deputații din grupul său vor fi liberi să voteze conform propriei conștiințe

Laurent Wauquiez (Dreapta Republicană) a declarat că deputații din grupul său vor fi liberi să voteze conform propriei conștiințe și a denunțat „strategia haosului” a lui Jean-Luc Mélenchon.

Vorbind despre Mélenchon, Wauquiez a declarat:

„Recuperarea politică pe care încearcă să o facă din mișcarea 10 septembrie este un semn al strategiei sale de haos. Și o spun astăzi mai mult ca niciodată, extrema-stângă este primul pericol politic pentru Republica Franceză”.

Laurent Wauquiez a lăudat „curajul” lui François Bayrou „de a spune adevărul despre starea finanțelor noastre și de a ridica această dezbatere fundamentală pentru viitorul țării”, înainte de a întreba:

„Dar de ce aveți atât de multe probleme în a convinge?”

El a regretat, de asemenea, că propunerile grupului său nu au fost reținute de prim-ministru, adăugând: „Dacă ați fi ascultat Franța care lucrează, ați avea astăzi sprijinul unanim al deputaților dreptei republicane”.

Pentru republican, „nu ne putem mulțumi cu numirea unei personalități la Matignon fără a fi definit un program de lucru. Nicio democrație matură și serioasă din lume nu face asta.”

El a făcut apel la „compromisuri” și la „recuperarea unei Franțe care lucrează pentru reconstrucție”.

Președintele grupului Ecologist: Demisia anunțată a lui François Bayrou este „o ușurare”

Președintele grupului Ecologist și Social, Cyrielle Chatelain, consideră că demisia anunțată a lui François Bayrou este „o ușurare”: „În câteva ore, vă veți prezenta demisia președintelui Republicii, fără ca aceasta să provoace tristețe sau regret”.

De asemenea, ea a cerut „o ruptură cu politicile lui Emmanuel Macron”, argumentând că „bilanțul președinției sale este foarte sumbru” și că „această politică a fost respinsă la urne”.

Prin urmare, ea îi cere președintelui să „accepte coabitarea și să numească un prim-ministru din rândurile Noului Front Popular, pentru a schimba cursul”.

Președintele grupului MoDem, Marc Fesneau, i-a denunțat pe „scepticii deficitului”.

„Întrebarea care ni se pune astăzi nu este cea a unui singur om, nici cea a Guvernului său, nici măcar cea a răspunsurilor exacte care trebuie date. Nu, întrebarea care ni se pune este dacă avem, indiferent de diferențele noastre, curajul de a înfrunta adevărul.”

Fesneau spune că „astăzi, în 2025, rambursarea dobânzii la datorie reprezintă peste 60 de miliarde de euro și va trece de 70 de miliarde până în 2026”.

„Spirala datoriilor face democrația noastră neputincioasă și ne amenință suveranitatea. Cu cât datoria noastră crește mai mult, cu atât piețele financiare vor putea influența mai mult politica noastră”, adaugă el.

Pentru Marc Fesneau, democrația franceză „nu este obișnuită cu dialogul”, dar „nimeni nu poate asigura singur stabilitatea și să-și impună opiniile”.

„Vom vota în favoarea declarației dumneavoastră”, a concluzionat președintele MoDem.

„Situația financiară actuală din Franța este mai mult decât îngrijorătoare”

„Situația financiară actuală din Franța este mai mult decât îngrijorătoare”, a declarat Paul Christophe, președintele grupului Horizons & Indépendants, potrivit căruia „timpul pe care îl pierdem astăzi, îl vom plăti mâine. În cele din urmă, copiii noștri vor plăti pentru asta.”

Pentru el, nu ar trebui căutat „bugetul miraculos care să satisfacă dorințele tuturor”, pentru că „nu există” și nici „să ne pierdem într-un război generational.”

Paul Christophe consideră că, în contextul următorului buget, „statul va trebui să dea exemplul prin reducerea costurilor bugetare prin simplificări”.

Din moment ce „nu vom găsi aceste presupuse miliarde sub saltelele statului, așa cum susțin unii populiști, trebuie să dăm un exemplu și să punem capăt cheltuielilor inutile”, a spus el.

În același timp, el face apel la „a nu ne impozita mai mult companiile”.

Christophe a anunțat că grupul său va vota „în favoarea stabilității” și, prin urmare, îi va acorda încredere lui François Bayrou și Guvernului acestuia.

François Bayrou „a ales să meargă mai departe singur într-o abordare pe care aș descrie-o ca fiind totul sau nimic”

Laurent Panifous, președintele grupului LIOT, a regretat alegerile politice ale lui François Bayrou.

„Ați ales să mergeți înainte singur într-o abordare pe care aș descrie-o ca fiind totul sau nimic, contrar a ceea ce ați susținut întotdeauna”, a spus Panifous, regretând în special că premierul a „așteptat până la închiderea sesiunii parlamentare pentru a prezenta propunerile de orientare”.

În cele din urmă, el a spus că „o mare majoritate” a deputaților grupului LIOT nu vor vota pentru Bayrou.

Stânga Democrată și Republicană: „La fel ca soldatul Ryan, trebuie să-l salvați pe președintele Macron”

Deputatul de Seine-Saint-Denis Stéphane Peu a ironizat decizia lui François Bayrou de a cere un vot de încredere după aproape nouă luni de mandat:

„Ar fi trebuit să începeți cu ce încheiați: să cereți încrederea Parlamentului, așa cum sugerează Constituția. Decizia dumneavoastră, curajoasă după unii, nu este de fapt în ochii noștri altceva decât un păcat de mândrie a țării.”

Parlamentarul a încercat apoi o comparație cu filmul lui Steven Spielberg “Saving Private Ryan”:

„La fel ca soldatul Ryan, trebuie să-l salvați pe președintele Macron. Prin urmare, vei fi al patrulea în trei ani care va cădea pentru a-l cruța pe principalul vinovat al nenorocirilor noastre.”

Marine Le Pen cere dizolvarea Adunării Naționale

Președintele grupului Mobilizarea Națională Marine Le Pen crede că acest vot de încredere este „un moment al adevărului în care cei responsabili sunt forțați să afișeze rezultatul dezastruos a cinci decenii de management costisitor”.

„Guvernele atât de dreapta cât și de stânga, sunteți vinovați”, a spus ea. „Nu poți deplânge în fața camerelor de luat vederi consecințele faptelor rele pe care le-ați comis voi înșiși”, a continuat ea. “Este un procedeu curios, de fapt, să fluturi datoriile de care ești răspunzător, deficitele pentru care ești responsabil, prăbușirea generală pentru care ești vinovat, pentru a căuta încrederea Parlamentului.”

Marine Le Pen i-a cerut apoi lui Emmanuel Macron să dizolve Adunarea Națională pentru a evita „impasul instituțional al țării”.

„Un președinte nu greșește niciodată dacă alege să aibă încredere în popor”, a spus ea. „Dizolvarea nu este un capriciu, este o pârghie instituțională pentru a ieși din blocaje și a permite funcționarea democratică”.

„Dacă va exista o dizolvare, vom accepta verdictul urnelor. Dacă poporul ne onorează cu un mandat clar, adică cu o majoritate absolută, vom merge la Matignon pentru a implementa, fără a aștepta alegerile prezidențiale, un program de redresare națională”.

„Dacă nu există dizolvare, vom continua cu spirit constructiv, dar fără slăbiciune, să prezentăm ideile pe care alegătorii noștri ne poruncesc să le apărăm. Dar o spun solemn, nu așteptați ca grupul RN să vă urmeze în nebunia voastră fiscală și migratorie, în micile voastre prejudecăți ideologice care vă împiedică să vedeți realitatea țării”, a mai spus Marine Le Pen.

Gabriel Attal (Împreună pentru Republică): „Deputații grupului meu vor vota pentru interesul general”

„Politica este bolnavă de intransigență, de refuzul încăpățânat de a vedea că Adunarea Națională pe care ne-au dat-o francezii nu are majoritate și că impune dialogul între noi”, a declarat Gabriel Attal, președintele grupului Împreună pentru Republică.

„Lumea merge înainte și Franța nu poate rămâne pe chei. Fiecare lună de blocaj este un an pierdut în comparație cu alte națiuni. În fiecare lună de incertitudine sau indecizie, este o ipotecă mai puternică asupra viitorului francezilor.”

Gabriel Attal a mai spus că „doborârea unui Guvern este un cost politic care are un cost pentru Franța. Înseamnă să scufunde și mai mult Franța în ceață. Își asumă riscul de a ne condamna la eșec și de a adăuga un pic mai multă instabilitate Franței”.

