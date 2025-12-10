Cum se implică Trump în alegerile din Honduras? Guvernanții acuză o „lovitură de stat”

Procurorul general din Honduras a ordonat arestarea fostului președinte Juan Orlando Hernandez, deși acesta a fost grațiat de Trump.

Președintele SUA a susținut partidul de la care a candidat.

După ce a părăsit funcția în urma pierderii alegerilor din 2022, Hernandez a fost extrădat în SUA și condamnat la 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Trump l-a grațiat pe fostul președinte

În mod neașteptat, Trump, care se proclamă un campion al combaterii traficului de droguri, l-a grațiat pe fostul lider cu două zile înainte de alegerile generale din 30 noiembrie 2025, acuzând că acesta a fost sabotat de administrația fostului președinte Joe Biden.

Însă, fostul președinte mai are acuzații pentru spălarea banilor și fraudă. Procurorul general Johel Zelaya a solicitat Interpol să ia act de decizie privind mandatul de arestare din 2023.

„Am fost sfâșiați de tentaculele corupției și a rețelelor criminale. Lupta noastră este totală”, a scris ea.

Hernandez a fost ales președinte al țării după alegerile generale din 2013. El a candidat din partea Partidului Național de dreapta și a dus două mandate consecutive la capăt. După ce alegerile generale din 2021 au fost câștigate de candidata socialistă Xiomara Castro din partea partidului Libre.

Fostul președinte a fost extrădat în SUA și condamnat la 45 de ani de închisoare

La 1 iulie 2021, lui Hernández i-a fost revocată viza de către Departamentul de Stat al SUA, din cauza acuzațiilor de corupție și traficul ilegal de droguri. Pe 14 februarie 2022, locuința i-a fost înconjurat de poliția națională și agenți DEA după ce guvernul SUA a solicitat extrădarea sa pentru implicarea sa în traficul de stupefiante.

Pe 15 februarie 2022, fostul președinte a fost de acord să se predea autorităților americane,, ar pe 21 aprilie, a fost extrădat în Statele Unite. După grațierea de la 1 decembrie 2025, Hernandez este acum un om liber.

Partidul de guvernământ din Honduras acuză o „lovitură de stat electorală” susținută de Trump, alegerile de anul acesta fiind câștigate de Nasry Asfura, candidatul Partidului Național al Hondurasului.

Postările lui Trump

Pe 26 noiembrie 2025, Donald Trump a scris în prima postare de pe Truth Social cu referire la alegerile din Honduras

„Democrația este la grea încercare în alegerile de pe 30 noiembrie din frumoasa țară Honduras. Maduro și narcoteroriștii lui vor prelua o altă țară așa cum au făcut cu Cuba, Nicaragua și Venezuela? Un om care luptă pentru democrație și împotriva lui Maduro este Tito Asfura, candidatul prezidențial al Partidului Național. Tito a fost un primar de succes al orașului Tegucigalpa unde a alimentat milioane de oameni cu apă potabilă și a pavat drumuri de sute de km. Oponentul ei, Rixi Moncada, îl consideră pe Fidel Castro drept „idolul” ei. Oamenii inteligenți doin Honduras ar respinge-o pe ea și l-ar alege pe Tito Asfura, dar comuniștii încearcă să păcălească populația prin cel de-al treilea candidat – Salvador Nasralla. El nu este un prieten al libertății. Este un comunist la limită care a ajutat-o pe Xiomara Castro prin a candida pentru funcția de vicepreședinte. El a câștigat și a ajutat-o pe Castro să câștige. Apoi, a demisionat și acum se pretinde a fi anti-comunist cu scopul de a diviza voturile lui Asfura. Singurul prieten al libertății Hondurasului este Tito Asfura.”, a scris Trump.

Pe 28 noiembrie, Trump a scris că dacă Tito Asfura devine președinte, SUA vor avea încredere în politicile sale. Dacă nu va câștiga, SUA nu vor „irosi bani” pentru că „un lider prost va aduce numai rezultate catastrofale”.

Președintele american a amenințat Comisia Națională Electorală din Honduras că va „plăti” dacă va schimba rezultatele alegerilor sau dacă le va anula.

